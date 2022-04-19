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Alaşehir’in tarihi bu evde yaşatılacak

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kapısına zincir vurulan tarihi Turhan Alakent Evi, Alaşehir Belediyesi tarafından restore edilerek milli mücadelenin en önemli kongrelerinden birine ev sahipliği yapan ilçenin tarihini yaşatacak müzeye dönüşecek.

Kültür Sanat 19.04.2022, 10:47
Alaşehir’in tarihi bu evde yaşatılacak

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kapısına zincir vurulan tarihi Turhan Alakent Evi, Alaşehir Belediyesi tarafından restore edilerek milli mücadelenin en önemli kongrelerinden birine ev sahipliği yapan ilçenin tarihini yaşatacak müzeye dönüşecek.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinin tarihi evlerinden biri olan ve Kültür Bakanlığı tarafından Cumhuriyet dönemi mimari eserler statüsünde koruma altına alınan Turhan Alakent Evi Alaşehir Belediyesi’ne devredildi. Alaşehir Belediyesi Turhan Alakent Evi’ni restore ederek, Alaşehir tarihini yaşatacak. Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Alaşehir’de 1963 - 1973 tarihleri arasında belediye başkanlığı yapmış, Turhan Alakent’e ait 3 katlı tarihi evi Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından korumaya altında bulunuyordu. Bina çevresi tel örgülerle korumaya alındı. Söz konusu taşınmaz 8 Nisan 2022 tarihinde Alaşehir Belediyesine devredildi.

Cumhuriyet eserleri arasında

Alaşehir Belediyesi mart ayı meclis toplantısında, evin orijinal dokusu korunarak restorasyon yapılması ve “Alaşehir Kongre Evi” olarak Alaşehir’e kazandırılması kararı alındı. 3 katlı ve 7 odadan oluşan, Turhan Alakent Evi Cumhuriyet Dönemi Mimari eserleri arasında yer alıyor. Yunan işgalinden sonra inşa edilen bina Rusya’dan getirtilen özel çimento ile 1926 yılında inşa edildi. Turhan Alakent Evi geçmişte bir süreliğine kaymakamlık binası olarak da hizmet verdi.

Alaşehir’de ikamet eden esnaf Fikret Kökten, "Alaşehir’in en eski binalarından birisi, belediyenin restorasyona alıp, tekrar kullanıma açması çok sevindirici, çok iyi bir çalışma, belediyemizi kutluyoruz" dedi.

Kaymakamlık Binası olarak hizmet verdi

Tarihi evin restore edilecek olmasının doğru bir karar olduğunu söyleyen ve binanın yapılışındaki teknik konular hakkında bilgi veren Alaşehir Belediyesinin MHP’li meclis üyesi Ahmet Köseoğlu, "Tarihi binanın restorasyon edilmesi kararı doğru verilen bir karardır. Turhan Alakent binası dediğimiz evi, Alaşehir Belediyesi Alaşehir Kongresi müzesi yapmak üzere kamulaştırdı. Başta belediye başkanı olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu konuda bazı bilgiler de vermek isterim. Turhan Alakent Evi, karşısındaki Beşeylül İlkokulu ve şimdi kütüphane olarak kullanılan Türk Ocağı Binası olmak üzere üçü de 1926 yılında Bulgar ustalar tarafından yapılmıştır. Kullanılan çimentosu, kiremidi, tuğlaları yurt dışından getirtilmiştir. Turhan Alakent’in babası İbrahim Çavuşoğlu, bu evi yaptırdığı 1926 yılında, kaymakamlık binasında bir yangın çıkıyor. Kaymakamlık bu evin kaymakamlık binası olarak kullanılması için, İbrahim Beyden rica ediyor. İbrahim Çavuşoğlu, evine taşınamadan, kaymakamlık binası bu binaya taşınıyor. Bu bina yaklaşık bir yıl kaymakamlık binası olarak hizmet veriyor" diye konuştu.

"Alaşehir’in tarihini yaşatacak"

Tarihi binada Alaşehir’in tarihini yaşatacaklarını kaydeden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Restorasyonu yapılacak olan Turhan Alakent Evi Alaşehir’imiz için bir tarih olacak, Alaşehir’in tarihini yaşatacak. Alaşehir’imizin tarihi binalarına sahip çıkıyoruz. Hedefimiz bunları gelecek nesillere aktarmak olacaktır. Bu evi Alaşehir’imizin tüm yaşayanları bilir. Gıpta ile bakarlar. Turhan Bey’in evi artık belediyemizin bünyesine geçti. Bu alanda bizlere destek veren Ayşe Alakent’e belediyemizin meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Amacımız bu evin restorasyonunu yapıp, Alaşehir Kongresi’nin de canlandırılacağı bir ev haline getirmek ve Turhan Alakent Bey’in adını da burada yaşatmak, Alaşehir Kongresi’ni de gelecek nesillere anlatmak olacak. İnşallah bittiğinde güzel olacak, uzun bir süreç ancak bir yerden başlamak gerekiyordu. Alaşehir’imize hayırlı uğurlu olsun. Bittiğinde güzel bir yer olacak. Bundan sonraki hedefimiz de Alaşehir’deki diğer tarihi binalara girerek bunların da ayakta kalmasını sağlamak olacak” dedi.

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