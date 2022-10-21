Alanya’da üretilen 32 tropikal meyve festivalde buluştu

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Tropikal Meyve Festivalinde tropikal meyvelerden üretilen ürünlerden hediyelik eşyalara kadar pek çok ürün yerli ve yabancı vatandaşların beğenisini topladı. İlçenin örtü altı ve üstünde sebze ve meyvede lider konumda olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Tropikal meyvelerde de lider olduğu günü iple çekiyoruz" dedi.

Alanya Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Tropikal Meyve Festivali başladı. İlçede üretimi yapılan 32 çeşit tropikal ürünlerin fidesi, meyvesi ve meyvelerden üretilen ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Tropikal meyvelere benzer üretilen hediyelik eşyalarda stantlarda yerini aldığı görüldü. Festivalin ilk gününde stant alanı yerli ve yabancı pek çok misafirin ilgi odağı haline geldi. Ziyaretçiler stantlarda bulunan tropikal meyveleri tadma fırsatı da buldu. Tropikal Meyve Festivali’nin Alanya için önemli bir gün olduğunu söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçenin her zaman tarım, turizm ve sporun başkenti olduğunu vurguladı. Alanya denildiğinde akla ilk gelen ürünlerin sebze ve meyve geldiğini söyleyen Başkan Yücel, bir ilki başlatarak Tropikal Meyve Festivalini başlattıklarını vurguladı.

“Bu yıl festivalimizin ana teması Avokado oldu”

Festivalin her yıl bir tropikal meyveyi tema olarak seçeceklerini bu yıl ise avokado olarak belirlendiğini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’da 30-35 tip tropikal meyvenin üretime var. Bunların ekonomik değeri olanların sayısı 15-20 adet. Bu ürünler memleket ekonomisine büyük girdi sağlıyor. Avokado 30 yıl önce bahçelerimizde sürekli yeşil kalan bir süs bitkisi olarak yetiştirilmeye başlanmıştı. Avokado bugünlerde ülke üretiminin yüzde 70 yüzde 80’nini üretiyoruz 50-60 milyon adet. İhracatında yüzde 90’nını Alanya’da üretiyoruz. Amatörce başlanılan bu tropikal meyvenin bölge ekonomisine nasıl katkı sağladığını görüyoruz. Bugün üretilen tropikal meyvelerle şehre ve ülkenin ekonomisine ne kadar katkı sağladığını söylemek güç. Ben inanıyorum ki üretim tesislerimizle bölge ve ülke ekonomisine çok daha katkı sağlayacağız” dedi.

“Alanya’nın tropikal meyvelerde de lider olduğu günü iple çekiyoruz”

Tropikal meyvelere ilgini yoğun olduğunu belirten Başkan Yücel, Alanya’nın örtü altı ve üstü sebze ve meyve üretiminde lider olduğunu söyleyerek tropikal meyvelerde de lider konuma geldiği günü iple çektiklerini vurguladı. Festivali geleneksel hale getirmek istediklerine vurgu yapan Başkan Yücel, “Bugün bu festivali geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu yıl avokado şemasını öne çıkardık. Avokado gastronomiden tıbbi üretime kozmetikten ve diğer alanlara kadar kullanılmasını ve nasıl faydalandığını bu festival le aktarmaya çalışacağız. Gelecek yıllarda en fazla üretilen tropikal meyveyi ana tema yapmayı düşünüyoruz” söyledi.

77 bin metrekare alanda tropikal meyvenin hem fidan hem de tohum üretimini yaparak çiftçilerle buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Yücel, “77 bin metrekarelik bir alanda ilk etapta ekonomik değeri olan tropikal meyveyi kapsayan yerde hem üretim hem fidan ve tohum yetiştiriciliğini öne çıkararak buradaki insanlara bilgi birikim ve tecrübeler paylaşılacak. Üretim konusunda bilgi verilecek. Akademi gibi bilgili merkez oluşturulacak. Ziraat odası, üniversite ile birlikte yerel yönetim olarak birlikte bunun yapacağız. Zaten bir yıl oldu. Projemizin temelini attık. En kısa zamanda da bunu da halka kazandırıp, bir akademi yeri gibi herkes buradan yararlanabilecek” şeklinde konuştu.

“10 yıl önce arz açığımız varken bugün 900 bin ton muz üretiyoruz”

18 gelir getirici ürünün üretimi yapılarak üreticilerin buradan para kazandığını dile getiren Alanya Ziraat Odası Başkan Tahir Göktepe, tropikal meyvelerin uygun fiyata ulaşılabildiği için tüketiciler tarafından da önemli olduğunu söyledi. Festivalde ilçede adaptasyonu sağlanan 32 ürünün yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sunulduğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Göktepe, katılımın fazla olduğunu belirtti. Devlet tarafından verilen süspansiyonlu krediler sayesinde tropikal meyvede ilerleme kaydettiklerini söyleyen Göktepe, “Burada üreticilerimiz her türlü zorlu koşullarda katma değeri yüksek ürünleri üreterek tanıtabildiği için çok mutluyuz. Tropikal ürünler devletimizin süspansiyonlu kredileri sayesinde yapıldı. Başta muz ve avokado bitkilerine baktığımızda 10 yıl önce bunları konuşamıyorduk. 10 yıl önce arz açığımız varken bugün 900 bin ton muz üretiyoruz. Avokado için 4300 tane üretici ordusuyla 50-60 milyon adet avokado üretebiliyoruz. Desteklenerek mango, papaya gibi tropikal ürünlerde değer kazanmasını istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.