Alanya’da "Norveç Milli Günü" kutlandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan ve tatil yapan Norveçliler, ‘17 Mayıs Norveç Anayasa Günü’nü kutladı. Türk öğrencilerin oluşturduğu halk oyunları beğeniyle izlendi.

Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan ve tatil yapan Norveçliler milli bayramları olan ’17 Mayıs Norveç Anayasa Günü’nü kutladı. Atatürk Anıtı önünde Norveç Milli Marşı ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik protokol konuşmaları ile sürdü. Türk öğrencilerinin oluşturduğu bando takımı ile kortej yürüyüşü yapıldı. İskele Şelale Meydanı’na kadar yürüyen yaklaşık 500 Norveçli, ellerindeki bayraklarla renkli görüntüler oluşturdu. Çevredeki esnaflar ve vatandaşlar alkışlarla Norveçlilere destek verdi. Yine Türk öğrencilerinin oluşturduğu folklor ekibi yöresel oyunlarla beğeni topladı. Program sonunda Norveçli çocuklar, çuval yarışı ve kaşıklı patates taşıma oyunları eğlenceli anlar yaşattı.

“Alanya’da kutlamaktan mutluluk duyuyorum”

17 Mayıs Ulusal Norveç Anayasa Günü’nü Alanya’da kutlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Norveç Kilisesi Papazı Carina Möller, "17 Mayıs Ulusal Norveç Anayasa Günü’nü Alanya’da yaşayan vatandaşlarımız ile kutluyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu imkanı bize sağlayan tüm resmi makamlara çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Norveç Fahri Konsolosluğu’na da işbirliği için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyon gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz” dedi.