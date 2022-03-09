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Alanya’da 80 farklı milletten kadın el ele dünyaya dostluk mesajı verdi

100 farklı ülkeden 42 bin yerleşik yabancının yaşadığı Alanya’da, yerli yabancı binlerce vatandaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Alanya Belediyesi’nin organizasyonunda bir araya geldi. Sergiler ve İstanbul Girls Orchestrası konserinde 80 ülkeden yerleşik yabancılarla bir araya gelerek barış ve beraberlik mesajı veren Başkan Yücel, “Aileyi ve topluma var eden cefakar ve vefakar kadınlarımız ülkesi ve vatanı söz konusu olduğunda birer kahraman olur” dedi.

Kültür Sanat 09.03.2022, 12:18
Alanya’da 80 farklı milletten kadın el ele dünyaya dostluk mesajı verdi

100 farklı ülkeden 42 bin yerleşik yabancının yaşadığı Alanya’da, yerli yabancı binlerce vatandaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Alanya Belediyesi’nin organizasyonunda bir araya geldi. Sergiler ve İstanbul Girls Orchestrası konserinde 80 ülkeden yerleşik yabancılarla bir araya gelerek barış ve beraberlik mesajı veren Başkan Yücel, “Aileyi ve topluma var eden cefakar ve vefakar kadınlarımız ülkesi ve vatanı söz konusu olduğunda birer kahraman olur” dedi.

100 farklı ülkeden 42 binden fazla yerleşik yabancıya ev sahipliği yapan Alanya, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde renkli görüntülere sahne oldu. Alanya Belediyesi, yerli yabancı binlerce vatandaşın katılımıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü “Alanya’da Buluşan Dünya Kadınları” teması altında çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlikler, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı, Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan ile oda ve dernek başkanları, sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri ve çok sayıda yerli yabancı-vatandaşın yöresel kıyafetli katılımıyla gerçekleşti.

“Kadınlar aile ve toplumu var edenlerdir”

Etkinlikler öncesi konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Toplumun ve ailenin temelini oluşturan kadınlarımız, eğitimden sağlığa, siyasetten iş dünyasına kadar her alanda üstlendikleri görevleri başarıyla yaparak arkalarında çok güzel izler bırakmakta ve geleceğimizi özenle inşa etmektedir. Aileyi ve topluma var eden cefakar ve vefakar kadınlarımız ülkesi ve vatanı söz konusu olduğunda birer kahraman olur” dedi.

“Kadınlarımızı her alanda destekliyoruz”

“Alanya Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız” diyen Başkan Yücel, “25 Kasım 2020 tarihinde hayata geçirdiğimiz Aile Kadın Destek Merkezimizde ihtiyaç duyan kadınlarımıza psikolojik, hukuksal danışmanlık ve diyetisyen desteği sağlıyoruz. Merkezimizde yaklaşık 1 buçuk yılda 750’yi aşkın kadına hizmet verdik. Kırsal mahallelerimizdeki kız çocuklarımız okuyabilsin diye inşa ettiğimiz Oba Kız Öğrenci Yurdumuzda 2016 yılından bugüne kız öğrencilerimize barınma imkânı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kadınlarımız için yeni projeler hazırlıyoruz”

Alanyalı kadınlar için yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Başkan Yücel, “Alanyalı ve Yeni Alanyalı Kadınlar Elele Üretiyor, Alanya Kazanıyor’ adlı yeni hayata geçireceğimiz projemizle kooperatif çatısı altında kadınlarımız Alanya’ya ve dünyaya özgü el emeği ürünleri üreterek hem kazanacaklar hem de Alanya’nın tanıtımına katkı sağlayacaklar. Daha birçok hizmeti kadınlarımızla buluşturup, onların sağlıklı, mutlu, güvenli bir şekilde yaşamalarına katkı sunuyoruz” diye konuştu.

“Kadının Ayak İzi Sergisi açıldı”

Başkan Yücel’in ardından konuşan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de Başkan Yücel’e kadınlara yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Başkanımızın koordinasyonunda Alanya Belediyemiz kadınlar için çok önemli projeler üretiyor. Kadın insanlığın en önemli aktörü. Var oluşumuz. Her kadın insanlık için büyük bir değerdir. Bu vesileyle tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum” dedi. Konuşmaların ardından Kızılkule içerisinde hazırlanan “Kadının Ayak İzi” sergisi ziyaretçilere açıldı. Kadının kültür-sanat, aile ve sosyal yaşam gibi farklı alanlarda bıraktığı izler, bu izlerin toplumsal hafızaya yansıması ve bu yansımalardan ortaya çıkan eserlerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

“Dünya kadınları sergisi renk kattı”

Tarihi Alanya sarnıcında ise farklı ülkelerden yerleşik yaşayan yabancıların resme aldığı tablolardan oluşan “Dünya Kadınları Resim Sergisi” açıldı. Başkan Yücel ve Kaymakam Ürkmezer sergiyi gezerek ressamlarla da uzun süre sohbet etti.

“80 farklı milletten kadın el ele dünyaya dostluk mesajı verdi”

Sergilerin ardından programa katılan vatandaşlar için İstanbul Girls Orchestrası tarafından konser düzenlendi. Kızılkule Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe katılan binlerce kişi, müzikler eşliğinde dans edip eğlendi. Başkan Yücel, orkestra üyelerine çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Sahneye yöresel kıyafetleriyle çıkan yaklaşık 80 farklı ülkeden yerleşik yabancı ile birlikte Türk bayrağını sallayan Başkan Yücel tüm dünyaya birlik beraber ve barış mesajı verdi.

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