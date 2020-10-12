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Alan Moore süper kahraman filmlerini eleştirdi

V for Vendetta'nın yaratıcısı Alan Moore, son 10 yılda gişeyi domine eden süper kahraman filmleri ve film endüstrisi hakkında konuştu. Moore, süper kahraman filmlerinin gişe başarısı ile Trump'ın seçilmesi ve Brexit'in uygulamaya konulması arasında bir korelasyon olduğunu öne sürerek iki durumun da toplumdaki kolaycılığın ve gerçeklikten uzaklaşmanın belirtileri olduğu fikrini savundu.

Kültür Sanat 12.10.2020, 14:51 12.10.2020, 15:55
2008
Alan Moore süper kahraman filmlerini eleştirdi

Watchmen, V for Vendetta ve Batman: The Killing Joke gibi çizgi romanların yaratıcısı Alan Moore verdiği yeni röportajda modern süper kahraman filmlerinden hoşlanmadığını söyledi.

Screen Rant'in haberine göre yeni süper kahraman filmlerinin sinemayı bozduğunu düşünen Alan Moore "Artık çoğu insan çizgi romanları süper kahraman filmleriyle özdeşleştiriyor.Bu benim açımdan başka bir zorluk katmanı ekliyor. Tim Burton’ın Batman filminden bu yana süper kahraman filmi görmedim. Sinemayı bozdular ve kültürü de bir dereceye kadar bozdular" dedi.

Alan Moore

Moore sözlerine şöyle devam etti:

Bu tamamen tesadüf olabilir fakat 2016’da Amerikan halkı Nasyonal Sosyalist bir mandalinayı seçtiğinde ve Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı aldığında en yüksek hasılat yapan 12 filmden 6’sı süper kahraman filmiydi. Birinin diğerine neden olduğu söylenemese de bence ikisi de aynı şeyin belirtileri: Gerçekliğin reddi ve basit ve sansasyonel çözümler bulma isteği.

Martin Scorsese

Daha önce Taxi Driver, Goodfellas gibi filmlerin yönetmeni Martin Scorsese de benzer açıklamalar yapmış ve "Marvel filmleri sinema değil" demişti.

#süper kahraman #marvel #Martin Scorsese #trump #alan moore
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