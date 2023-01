Alan Başkanı İsmail Kaşdemir: Tarihi Alanı dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getirmek istiyoruz

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nı dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getirmek istediklerini söyledi.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen ‘Çanakkale Geçilmez’ destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesiyle her yıl binlerce ziyaretçiye Çanakkale Ruhu’nu yaşatmaya devam ediyor.

Adım atılan her noktasında Çanakkale Savaşları’nın izlerinin görülmesi mümkün olan, açık hava müzesi niteliği taşıyan Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı hayata geçirdiği ve geçireceği yeni projelerle, Çanakkale Ruhu’nu ve Çanakkale Destanı’nı daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nı dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getirmek istediklerini söyledi. Tarihi Alan’ın hem Türkiye’nin, hem de dünyanın bir buluşma noktası haline geldiğini belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şunları söyledi:

“Çanakkale gerçekten Tarih Alandaki çok özel savaş alanları, kaleleri, tabyaları, siperleri, savaşın cereyan ettiği mekanlar, dünyanın en iyi korumuş savaş alanı hüviyetiyle beraber de gerçekten hem Türkiye’de, hem de dünyada ilgi görmeye başladı. Biz de bütün bu tarihi mekanları elden geçirerek, özgün dokusunu bozmayarak, doğallığını koruyarak daha da iyi hale getiriyoruz. Buradaki bütün yapılanları da gelecekteki hayalimizde birleştiriyoruz. Tarih Alan Başkanlığı olarak bizim Çanakkale Tarihi Alanla alakalı bir hayalimiz, bir hedefimiz var. Çanakkale Tarihi Alanı dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline getirmek istiyoruz. Gerçekten Çanakkale bir müze, bir açık hava müzesi. Her karşı, her yeri tarihi ihtiva eden, buram buram tarih kokan, tarihten izler taşıyan ve doğallığı en az bozulmuş olan bir tarihi mekan, bir savaş alanı. Biz de bu savaş alanını, bu tarihi mekanları koruyarak da, buradaki bütün o tarihi eserleri elden geçirerek burayı bir açık hava müzesi haline getiriyoruz. Zaten Türkiye için çok önemli bir yer, fakat dünyada da 20’den fazla ülkeyi ilgilendiren, bir tarihi mekan burası. Dolayısıyla dünyada çok tanınan ve bilinen bir yer. Hem Türkiye, hem de dünya için Çanakkale bir buluşma noktası istiyoruz. Çünkü bu topraklar tarihi değeri yüksek olduğu kadar doğal güzelliği çok özel olan yerler. Doğallığı az bozulmuş, yeşiliyle, mavisiyle, temiz havasıyla ve tabii ki tarihi önemiyle de çok müstesna bir yer. Dünyada böyle fazla bir yer yok. Biz de Çanakkale Tarihi Alanı bu özelliği, bu güzelliğiyle birlikte burayı bir buluşma noktası haline getirip en çok ziyaret eden açık hava müzesi haline getirmek istiyoruz ve bunu da başaracağız. Çünkü Tarihi Alan da bu konuyla alakalı her türlü güzellik ve özellik var. Biz de Tarih Alan Başkanlığı olarak hem koruyup, hem geliştirerek, dünyada bir buluşma noktası yapıp, bir açık hava müzesi haline getireceğiz” dedi.