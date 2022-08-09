Akyurt’ta bindallı kursu başlıyor

Akyurtlular Derneği’nin daha önce duyurmuş olduğu bindallı kursunda kayıtlar devam ediyor. Akyurt’un geleneksel düğün kıyafeti olan bindallı düğün sahiplerine ücretsiz dağıtılacak, kursiyerlere ise gelir kapısı olacak.

Akyurtlular Derneği ilçenin geleneklerini yaşatabilmek adına sürdürdüğü çalışmalara devam ediyor. Düğünlerin eskiden olduğu gibi geleneksel kıyafetlerle gerçekleşebilmesi için düğün sahiplerine ücretsiz bindallı sağlanacak. Dikilen bindallılar satışa sunulacak ve hazırlayan kursiyerlere gelir elde etme imkanını tanınacak. Kursiyer sayısının 18’e ulaştığını ve bu sayının artmasını beklediklerini ifade eden Akyurtlular Derneği Başkanı Sadullah Çiftci, Türkiye genelinden talep beklediklerini dile getirdi.

Çiftci, "Şu anda ilçemizde geçmişte kullanılan bindallıları incelemeye ve uygun motifleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Bindallıları incelediğimizde büyük emek ve çabanın izlerini görebiliyoruz. Kursiyerlerimizde aynı şekilde geleneksel motiflere uygun bir şekilde bindallı işlemeye başlayacaklar. Günümüzde insanlarımız geçmişe ve geleneklerimize büyük ilgi duyuyor. Biz üretilen ürünlere sadece ilçemizden değil, ülkemiz genelinden talep bekliyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, satışa sunulan bindallılar üzerinden derneğe gelir elde etme gibi bir hedeflerinin olmadığını vurgulayan Çiftçi, "Temel amacımız geçmişimizle bağlarımızı koparmamak, özlem duyulan eski günleri bir nebze de olsa yaşatabilmek. Derneğimiz başlatacağı bu kurs ile bir gelir elde etmeyecek, satışlardan sağlanan gelir sadece kursiyerlerimiz için bir gelir kapısı olacak" dedi.

Süreç içerisinde atılan adımlarla birlikte ’Akyurt Bindallısı’ için tescil alacaklarını da sözlerine ekleyen Akyurtlular Derneği Başkanı Sadullah Çiftci, "Unutulmaya yüz tutmuş bir çok değerimiz var, bunlardan biri de düğünlerimiz. Dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği geçmişteki düğünlerimizde Akyurt bindallısı önemli bir yere sahipti. Bu gelenek bundan böyle yaşamaya devam edecek. Düğün yapan Akyurtlularımıza 50’ye yakın bindallıyı teslim edeceğiz, hiç bir ücret talep edilmeyecek, tek beklentimiz temiz bir şekilde tekrar iade edilmesi olacak, her yaşa uygun bedenlerde bindallılar işlenecek" dedi.

’Kültürümüze sahip çıkmak istiyoruz" diyen Çiftci, tanıtım defilesi düzenleyerek Akyurt Bindalları ve Akyurt adını da tanıtacak faaliyetlerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.