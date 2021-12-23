Akyurt Bebek Kütüphanesi hizmete girdi

Ankara Akyurt Belediyesinin gelecek vizyonunu yansıtan Bebek Kütüphanesi, anne-babaların bebekleriyle birlikte etkinliklerde yer alabileceği çalışma sistemiyle hizmete girdi.

Yıldırımhan Parkı içerisinde bulunan tesisin en alt katında hizmet veren kütüphanede 0-2, 2-4, 4-6 yaş gruplarına özel eğitim programları oluşturuldu. Randevu sistemiyle hizmet veren ve Türkiye’deki sayılı kütüphanelerden biri olan Bebek Kütüphanesi’nde Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık çocuklarla birlikte derse katıldı.

El becerisi, dinleme, okuma, oyun oynama ve öğrenme gelişimine yönelik ikişer saatlik programlarla eğitimlerin sürdürüldüğünü belirten Başkan Ayık, çocukların anne ve babalarıyla birlikte eğitimlere katılabildiğini söyledi. Ayık, “Akyurt’umuzun geleceğini inşa edecek çocuklarımızın, bebeklikten itibaren gelişimlerini hızlandıracak bir tesis kurma amacımıza ulaştık. Pandemi nedeniyle hizmete girme süreci uzasa da ailelerin geldiklerinde memnun olarak ayrıldığı güzel bir mekânı hizmete açtık. Çocuklarımız anne ve babalarıyla birlikte Bebek Kütüphanemizden faydalanabiliyor. Eğitmenimizin hazırladığı yaş gruplarına uygun eğitim programı sayesinde çocuklarımız sıkılmadan, ikişer saatlik programlarda el becerisi, dinleme, okuma, oyun oynama ve öğrenme gelişimini sürdürüyor. Etkinlik atölyesi, masal atölyesi, oyun alanı, dinlenme alanından oluşan kütüphanemiz eğlence ve öğrenmeyi bir arada sunuyor. Özellikle Akyurtluların doğru bilgilendirilmesi adına Bebek Kütüphanemizden faydalanmanın bir bedeli olmadığını belirtelim. Kayıtlar devam ediyor. Bebek Kütüphanemizde bulunan yetkili arkadaşlarımız kayıt oluşturarak ders programlarını paylaşıyor. Belirlenen saatlerde yaş gruplarına uygun çocuklarımız ve aileleri gelerek derslerini tamamlıyor. Kütüphanemizden yararlanmak isteyen herkes kaydını 1 dakikada yaptırıp kitaplara ulaşabiliyor. Her anlamda Akyurt’umuza değer katacağına inanıyorum. Emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere, Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz, MKYK Üyemiz, Ankara Milletvekilimiz Lütfiye Selva Çam ve Ankara Milletvekilimiz Zeynep Yıldız’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.