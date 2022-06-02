Aksaray Belediyesi Bilim Festivali, Türksat desteğiyle gerçekleştirilecek

Aksaray Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı Bilim Festivali, 3-5 Haziran tarihleri arasında Türksat’ın desteğiyle gerçekleştirilecek.

Aksaray Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Aksaray Bilim Festivali, 3-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türksat’ın iletişim desteği verdiği festivalde ’Ben Bir Uydu Olsam’ projesi standı alandaki yerini alacak. Festival, Aksaray Bilim Merkezi yanında 7 bin metrekare alanda 100’den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşecek festivalin açılışında Solo Türk gösteri yapacak. Festivalde Hisar A+, Korkut Silah Sistemi Aracı SSA, Vuran Zırhlı Aracı, Som, Bozok Füzeleri, Rasat ve Göktürk 2 uyduları da sergilenecek.

Bilim ve teknoloji üreten kurum ve firmaları buluşturarak, vatandaşların bilgi ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefleyen etkinliği 300 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.