banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi

Aksaray Belediyesi Bilim Festivali, Türksat desteğiyle gerçekleştirilecek

Aksaray Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı Bilim Festivali, 3-5 Haziran tarihleri arasında Türksat’ın desteğiyle gerçekleştirilecek.

Kültür Sanat 02.06.2022, 15:44
Aksaray Belediyesi Bilim Festivali, Türksat desteğiyle gerçekleştirilecek

Aksaray Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı Bilim Festivali, 3-5 Haziran tarihleri arasında Türksat’ın desteğiyle gerçekleştirilecek.

Aksaray Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Aksaray Bilim Festivali, 3-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türksat’ın iletişim desteği verdiği festivalde ’Ben Bir Uydu Olsam’ projesi standı alandaki yerini alacak. Festival, Aksaray Bilim Merkezi yanında 7 bin metrekare alanda 100’den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşecek festivalin açılışında Solo Türk gösteri yapacak. Festivalde Hisar A+, Korkut Silah Sistemi Aracı SSA, Vuran Zırhlı Aracı, Som, Bozok Füzeleri, Rasat ve Göktürk 2 uyduları da sergilenecek.

Bilim ve teknoloji üreten kurum ve firmaları buluşturarak, vatandaşların bilgi ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefleyen etkinliği 300 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Yorumlar (0)
27°
açık