Akmerkez’den Uluslararası Dünya Yoga Günü’ne özel kutlama

Akmerkez, tüm dünyada eş zamanlı olarak kutlanan Uluslararası Dünya Yoga Günü kapsamında iki gün sürecek bir etkinlik düzenleyecek.

Akmerkez, her yıl tüm dünyada aynı anda kutlanan Uluslararası Dünya Yoga Günü kapsamında dördüncü kez kapılarını yoga severlere açıyor. Bu yıl dört element temasıyla, 20-21 Haziran tarihlerinde Yoga Vakfı iş birliğiyle gerçekleşecek etkinlik, yoga ve meditasyon seansları ile çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Birleşmiş Milletler tarafından 2014 yılında ilan edilen 21 Haziran Uluslararası Dünya Yoga Günü kapsamında iki gün boyunca atölyelerden söyleşilere, imza gününden yoga ve meditasyon seanslarına, çocuk etkinliklerinden dans gösterilerine, astrolojiden konserlere birçok etkinlik yapılacak.

20 Haziran Pazartesi akşamı saat 20:30’da Ekin Eti ve Ertan Şahin’den oluşan Echo Kirtan konseri gerçekleşirken, 21 Haziran Salı akşamı yine aynı saatte Suzan Kardeş konseri, ardından Mercan Dede Sufi Müzikleri Şifa Çemberi ile Aslıhan Aksun’un DJ performanslarıyla etkinlik devam edecek. Aynı zamanda etkinlik boyunca yeme-içme alanlarında misafirlere sağlıklı ürünlerden yiyecekler sunulacak. Kutlamada ana sahnede yoga ve meditasyon seansları, sohbetler, dinletiler, söyleşiler, konserler, dans gösterileri, dans atölyeleri ve DJ performansları yer alacak. Terasta Tarım alanında İda Orgonite workshop’ı; healing alanında refseksoloji, gong terapi, satsang, biyofrekans ve akupunktur uygulamaları; sanat ve sosyal sorumluluk alanında atölye, performans ve fotoğraf sergisi; çocuk etkinlik alanında çocuklarla dans, çocuk yogası ve kolektif mandala gibi etkinlikler de katılımcılarla buluşacak. Kitap söyleşilerinin ve imza günlerinin de düzenleneceği kutlamada, Yoga Vakfı Başkanı Adnan Çabuk liderliğinde Mert Güler, Esat Ataç Ebru Şinik, Orkun Kargöz, İpek Darga, Vedat Havlucı, Noyan Dülek olmak üzere Voga Vakfı’nın hocaları yoga severleri unutulmaz anlar yaşatacaklar. Etkinliklerin yanı sıra İstanbul Vakfı, Nepal Konsolosluğu, Tema Vakfı, Tohum Otizm Vakfı, Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Okay Temiz Ritim Atölyesi, Tanju Babacan Buddypa, İzev, Kahev ve İyilik Bebekleri gibi kurum ve vakıflar da sanat ve sosyal sorumluluk alanında yerlerini alarak misafirlerle buluşacak. Kutlama, Üçgen Teras’ta ücretsiz olarak düzenlenecek. Tüm misafirler Esat Ataç’tan Ebru Şinik’e, Noyan Dülek’ten Mert Güler’e, Orkun Kargöz’den İpek Darga ve Vedat Havlucu’ya alanında uzman birçok ismin sahnede olacağı özel kutlamaya katılabilecek.