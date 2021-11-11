AKM Yunus Emre’yi ağırlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca İstanbul’da yeniden yapılarak açılan Atatürk Kültür Merkezi, ‘Bizim Yunus’ adlı oyunu sanatseverle buluşturacak.

Devlet Tiyatroları tarafından ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ etkinlikleri kapsamında sahnelenen ‘Bizim Yunus’ adlı oyun 16, 17 ve 18 Kasım tarihlerinde saat 20.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Oyunun biletleri internet üzerinden, Sanat Cepte uygulamasından ve Devlet Tiyatroları gişelerinden satışa sunuldu. Sönmez Atasoy’un yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt’un yönettiği oyun, ‘Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta’ temasını işleyecek ve Yunus Emre’yi Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy canlandıracak.

İstanbul seyircisiyle en son 12 yıl önce buluştuğunu söyleyen Alpay Ulusoy, 12 yıl aranın ardından ‘Bizim Yunus’ ile İstanbul’da perde açacak olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti. Aspendos Antik Tiyatrosu’nun yaklaşık 2 bin yıllık tarihi atmosferinde de Yunus Emre’yi oynadığını ifade eden Ulusoy, "Aspendos’a gelen yaklaşık bin 500 tiyatrosever oyunumuzu severek takip etti. İstanbullu sanatseverlerin bakanlığımız tarafından yeniden yapılan AKM’nin 802 kişilik tiyatro salonunda bizleri yalnız bırakmayacağını düşünüyorum. Bu vesileyle tüm seyircilerimizi oyunumuzu izlemeye davet ediyorum" dedi.

Dekor tasarımının Hakan Dündar’a, kostüm tasarımının Funda Karasaç’a, ışık tasarımının Mustafa Bal’a ve müziklerinin Nedim Yıldız’a ait olduğu oyun, Devlet Tiyatroları tarihinde ilk kez TRT 2’den naklen yayınla ilk gösterimini gerçekleştirmiş ve izleyenlerden tam not almıştı. Yurt içinde ve yurt dışında katıldığı Almanya Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Arnavutluk Skampa Tiyatro Festivali, Konya Bin Nefes Bir Ses Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali ve Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali gibi etkinliklerin yanı sıra, Bursa, İzmir, Alanya, Balıkesir, Hatay, Kilis, Gaziantep gibi şehirlerde de perde açan ‘Bizim Yunus’ yaklaşık 7 bin seyirciye ulaştı. Oyun, önümüzdeki dönemlerde de Kocaeli, Adıyaman, Şanlıurfa gibi şehirlerde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.