AKM Başkanlığı’nın ‘Erdem’ dergisinin Aralık sayısı yayımlandı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nın süreli yayınlarından olan “Erdem” dergisinin 2021 yılı Aralık sayısı yayımlandı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nın süreli yayınlarından olan ve yayın hayatına 1985 yılında başlayan Erdem dergisinin 2021 yılı Aralık sayısı yayımlandı. Erdem dergisinde, sosyal bilimler alanında hakem değerlendirme sürecinde kabul gören akademik makalelere yer verilmekte. Derginin bu sayısında, edebiyat, felsefe, müzik, sanat tarih, mimari, kültür turizmi alanlarında hazırlanmış 8 makale ve 3 yayın değerlendirme yazısı yer almakta. Kurum uzmanlarından Ömer Çakır Atatürk ve Bilim, Evre Çoruh Arşiv Belgelerine Göre Sultan Ahmed Külliyesi ve İnşası, Oya Özsavaş ise Fırat Havzası Efsaneleri adlı kitaplar hakkındaki değerlendirme yazılarıyla 81. sayıya katkıda bulundu.

Dergi, yayın ilkelerine uygun olarak sosyal bilimler alanında hazırlanmış makaleleri YAYSİS üzerinden kabul etmekte; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmakta.

Okuyucular, Erdem dergisinin son sayısına ve bütün arşivine www.erdem.gov.tr ve www.dergipark.org.tr/tr/pub/erdem adreslerinden erişebiliyor.