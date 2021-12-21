banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine zam yapıldı
Doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine zam yapıldı
Hamsi kayıplara karıştı!
Hamsi kayıplara karıştı!
Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi
Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi
TOGG’un logosu yerini aldı
TOGG’un logosu yerini aldı

AKM Başkanlığından 5 yeni eser

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Başkanlığı 5 yeni eser yayınladı.

Kültür Sanat 21.12.2021, 15:13
AKM Başkanlığından 5 yeni eser

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Başkanlığı 5 yeni eser yayınladı.

AKM Başkanlığı yeni yayımlanan 5 yeni esere ilişkin bilgi verdi.

Eserde, Anadolu Türk halk mimarisinin çok özel yapılarından biri olan köy odaları, Prof. Dr. Haşim Karpuz tarafından incelendi. Köy odaları, Türk kültürünün önemli bir değeri olan misafirperverliğin mimariye yansıması olduğu belirtilirken bu çalışmada, köy odalarının dinî ve toplumsal kaynakları üzerinde durulmuş; seçilen örnekler kültür, mimarlık ve sanat tarihi bakımından değerlendirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Arşiv Belgelerine Göre Sultan Ahmed Külliyesi ve İnşaası

Dr. Aliye Öten tarafından hazırlanan Arşiv Belgelerine Göre Sultan Ahmed Külliyesi ve İnşaası adlı eser, bir abideyi ve onu yapanları yazanlarla günümüz arasında bir köprü kurma çalışması olarak öne çıkıyor. İstanbul’un merkezinde inşa edilen, şehrin ve insanlığın hafızasında 400 yıllık bir iz bırakan Sultan Ahmed Külliyesi’nin inşa sürecini günü gününe tanımlama, çalışan ve organizasyon şemasını çözümleme, yapı malzemelerini tespit etme ve bugünkü yapısıyla karşılaştırma başlıkları altındaki bilgileri içeren bu kitap, abideleriyle konuşan bir medeniyeti anlatıyor.

Fırat Havzası Efsaneleri

Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’in hazırladığı Fırat Havzası Efsaneleri, Fırat Havzası’nın sınırları içerisinde bulunan Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Malatya illerimizdeki çeşitli efsanelerin derlemesinden oluşuyor. Sözlü halk kültürü geleneğinin bir aktarımı sayılabilecek eser, bu konuda yapılan ilmî çalışmalar ile ilgili bir kaynak niteliğinde.

İsmail Gelenbevî’nin Satranç Risalesi

Klasik Osmanlı matematik geleneğinin son büyük temsilcisi olarak kabul edilen İsmail Gelenbevî, Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda yetiştirdiği büyük âlimlerden biridir. Osmanlı-Türk klasik yaklaşımını benimseyen, Avrupa ilmine de açık olan ve devrindeki gelişmeleri takip eden Gelenbevî; mantık, münazara adabı, kelam, cebir, hendese vb. ilimlerle ilgili eserler yazmıştır.

Dr. Bihter Gürışık Köksal ve Dr. Sevda Kaman tarafından hazırlanan İsmail Gelenbevî’nin Satranç Risâlesi adlı eserde; satranç oyunu, satranç ile ilgili yazma eserler, İsmail Gelenbevî ve eserinin tenkitli metninde izlenilen yöntemler üzerinde duruldu. Eserin iki farklı nüshasının tenkitli metni hazırlanmış; diyagramlar, günümüz diyagram şekillerine dönüştürülerek oyun açıklamalarının altına eklendi. Bunun yanı sıra satranç sözlüğü oluşturulmuş, eserdeki diyagramların -cebirsel notasyonlarıyla- analizleri yapılmış; incelenen her iki nüshanın tıpkıbasımları da eklendi.

Kültürümüzde Dinî ve Cengî Hikâyeler

Dr. Doğan Kaya’nın kaleme aldığı Kültürümüzde Dinî ve Cengî Hikâyeler adlı eserin, “Dinî / Cengî Hikâyeler” bölümünde toplam 152 dinî ve cengî hikâye okuyucuya tanıtılmakta ve Türk sosyal hayatı bağlamında değerlendiriliyor. Dinî ve cengî hikâyeler, tamamında İslamiyet’in yer aldığı eserler ve 13. yüzyıldan itibaren vücut bulmaya başlamış olan bu eserler, dini sevdirmek ve yaymak gayesiyle telif edilmiş olup gerçek veya hayalî konuları içeriyor.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasında yerini alan beş eser, Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosu’nda satışa sunuluyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Valencia 18 28
8. Barcelona 17 27
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8