AKK Başkanı Yılmaz: “Şüphesiz Ankara, Atatürk’ün hemşehriliği ile şan ve şeref kazanmıştır”

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 5 Ekim Ankara hemşehriliğini kabulü, Ankara’nın en kutlu günlerinden biridir. Şüphesiz Ankara, Atatürk’ün hemşehriliği ile şan ve şeref kazanmıştır” dedi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 5 Ekim Atatürk’ün Ankara hemşehriliğini kabul edişinin 99. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Atatürk’ün Ankaralılar için söylediği “Ankara ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka yeri vardır” sözlerine atıfta bulunan Yılmaz, “Ankaralıların da gönlünde Mustafa Kemal Atatürk’ün ayrı bir yeri vardır. Çünkü Ankara Atatürk’ün kenti, onun başkent yaptığı şehirdir. Ankara’nın Atatürk’e duyduğu sonsuz minnet duygusu bizler için en büyük ilhamdır“ dedi.

Ankara Kent Konseyi olarak Ankara’nın marka kimliğini artırmak için çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ankara bize Atatürk’ün emaneti. Ankara Kent Konseyi olarak bin 500 bileşen, 30 Çalışma Grubu ve 3 Meclisimiz ile çalışmalarımıza bu bilinç ile devam ediyoruz. Atatürk’ün bize emaneti olan Ankara’yı, dünya başkentlerinden biri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü Ankara milli mücadele zamanlarında giydiği ateşten gömlek ile her şeyin en güzelini hak eden bir kent. Atatürk’ü Dikmen sırtlarında karşılayan binlerce seymen ile bugün heyecanımız aynıdır. Aynı ruhla bugün Ankara için irade koymaya devam ediyoruz. Bu vesile ile 99 yıllık hemşehrimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, minnet ve şükranlarımı arz ediyoruz.”