Akıncı’nın Yeni Tanıtımında Dizinin Dev Kadrosu Ekranda!
NTC Medya’nın yapımcılığında, atv ekranlarına gelmeye hazırlanan Akıncı dizisinin yeni tanıtımı dev oyuncu kadrosunu ilk kez izleyici ile buluşturdu. Diziden ipuçları veren yeni tanıtım videosu, aksiyonu yüksek sahneleriyle gündeme oturdu.
atv ekranlarında yayınlanmak için gün sayan Akıncı dizisi yeni bir tanıtımla daha ekrandaydı. Dizinin yayınlanan yeni tanıtımı; güçlü oyuncu ekibini gözler önüne serdi. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisinin yeni tanıtımı heyecan uyandırıcı sahneleriyle dikkati çekti.
Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul’u koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin tanıtımında Şükrü Özyıldız’ın canlandırdığı Akıncı karakterinin “Ben Akıncı Beyi Turhanoğlu Fatih, kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım” sözleri dikkati çekti. Yıldıray Şahinler ise Cevdet Emiroğlu karakteri ile ilk kez izleyiciyle buluştu ve dizinin başrollerinden birinin de İstanbul olacağını “Burası İstanbul… Kibrin kül olduğu yangının başkenti” repliğiyle paylaştı.
Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve önümüzdeki günlerde atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Akıncı dizisinin proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini Veli Çelik ve yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp/NTC Medya üstleniyor. Dizi, Ocak 2021’de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
Akıncı Yeni Tanıtım Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=ASHhG_9AWOg
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