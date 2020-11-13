Akıncı dizisinin ikinci teaserı yayınıandı

Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin başrolde oynadığı, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkati çeken Akıncı dizisinden özel görüntüler ikinci teaser’la birlikte ortaya çıktı. Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan yapımdan görüntülerin yer aldığı teaser, dizinin şimdiden oluşan hayranlarında büyük merak uyandırdı.

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor. Proje tasarımını Hakan Kandal’ın gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Veli Çelik’in oturduğu ve yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp/NTC Medya’nın üstlendiği dizi önümüzdeki günlerde atv’de ekran yolculuğuna başlayacak.