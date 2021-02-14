Akın Akıntürk'ün 'Önce Vatan' şarkısı dillere dolandı...

2008 yılından günümüze kadar gelen süreçte ise farklı çalışmalara imza atan sanatçı kendi bulduğu ve geliştirdiği konser tekniği olan Tematik Görüntülü Konserleri dinleyici ve izleyicilere sunuyor. Bu güne kadar 11 farklı temada yüzlerce kez seyirciyle buluşan sanatçı AKIN AKINTÜRK Tematik görüntülü konser çalışması ile Müziğin sadece eğlence sektöründe değil, eğitim sektöründe, sanayi sektöründe ve diğer farklı sektörlerde (alanlarda) uygulanabileceğini gösterdi. Tematik Görüntülü Konserlerin haricinde birçok İLKİ gerçekleştiren sanatçı Akın AKINTÜRK, Türkiye’nin gündemine oturan kampanya müzik eserlerini de yaptı. Bunlardan başlıcaları; biz bu ülkeliyiz Türkiye biziz, dumansız hayatlar, her eve leylek lazım aslında bize bebek lazım (5 çocuk), kainatın sahibi var bu ülkenin sahibi var, para ne ki?, Yeşilay’da özgürlük var gibi ses getiren güçlü kampanya müzik eserlerine de imza attı. Müzik Eserlerinin klip yönetmenliğini de yapan sanatçı, sürekli kendini yenileme ve her geçen günü verimli değerlendirme çabasında olup, sanatsal yönelişlerini ülkesine ve insanlığa bir borç bilerek uyguluyor.