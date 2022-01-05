İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı sebebiyle düzenlenen “Akif Dostu Şehirler” projesinin Ankara ayağı Altındağ’da gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy, şiirleriyle, halk danslarıyla ve türkülerle anıldı.

“Akif Dostu Şehir” projesi Altındağ’da İçişleri Bakanlığı PRODES tarafından desteklenen, kısa adı ÇAFAD olan Çanakkale Folklor Araştırma Derneği ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen “Akif Dostu Şehirler” projesi, Çanakkale, Bursa ve Kastamonu’dan sonra Ankara’ya geldi. Proje kapsamında tüm etkinlikler Altındağ’da, Şair Baki Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe; AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş ve Altındağlı öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif, şiirleri ve eserleriyle anıldı

Kastamonu RAKSAN Halk Dansları Topluluğu, Çanakkale Folklor Araştırma Derneği (ÇAFAD) ve Altındağ Belediyesi Halk Dansları Topluluklarının yöresel halk danslarıyla renk kattığı anma programında, Mehmet Akif Ersoy, eserleri ve İstiklal Marşı konuşuldu. İstiklal Marşı yarışmasına katılan diğer şiirlerin de okunduğu programda, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un bestelenmiş şiirleri de unutulmadı. Akif’in en sevdiği türküler hep bir ağızdan söylenirken, dinleyiciler de duygu dolu anlar yaşadı. Mehmet Akif Ersoy ve eserleriyle ilgili 30 adet eserden oluşan sergi de katılımcıların büyük beğenisini topladı. Projenin bundan sonraki durakları ise Antakya ve KKTC olacak.

“İstiklal Marşımız Altındağ’da yazıldı”

Yaptığı konuşmada İstiklal şairi, büyük üstat Mehmet Akif Ersoy’un 100 yıl önce İstiklal Marşımızı yazdığı evin Altındağ’da bulunduğunu hatırlatan Başkan Asım Balcı “Mehmet Akif’in ‘O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır’ dediği İstiklal Marşımız, Altındağ’da yazılmış. Üstat İstiklal şiirimizi yazarken ve bağımsızlık mücadelesine destek olurken, aynı zamanda ’Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın...’ diye de dualar etmiş. Allah ondan ve o günlerde vatan sevgisiyle yanıp tutuşan herkesten razı olsun. Ne mutlu bize ki özgürlük ve bağımsızlık tutkunu ve tam bir vatan sevdalısı olan Mehmet Akif’in evi bugün hala Altındağ’da bulunuyor, ondan izler taşıyor” dedi.

Başkan Balcı, “Akif Dostu Şehir” projesinin Ankara durağına ev sahipliği yapmaktan, Mehmet Akif’i Altındağ’da eserleriyle anmaktan büyük mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.