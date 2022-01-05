banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Gram altın ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Temel Karamollaoğlu korona virüse yakalandı
Temel Karamollaoğlu korona virüse yakalandı
Çukurova Basketbol Avrupa’da adını son 16’ya yazdırdı
Çukurova Basketbol Avrupa’da adını son 16’ya yazdırdı

“Akif Dostu Şehir” projesi Altındağ’da

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı sebebiyle düzenlenen “Akif Dostu Şehirler” projesinin Ankara ayağı Altındağ’da gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy, şiirleriyle, halk danslarıyla ve türkülerle anıldı.

Kültür Sanat 05.01.2022, 09:27
“Akif Dostu Şehir” projesi Altındağ’da

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı sebebiyle düzenlenen “Akif Dostu Şehirler” projesinin Ankara ayağı Altındağ’da gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy, şiirleriyle, halk danslarıyla ve türkülerle anıldı.

“Akif Dostu Şehir” projesi Altındağ’da İçişleri Bakanlığı PRODES tarafından desteklenen, kısa adı ÇAFAD olan Çanakkale Folklor Araştırma Derneği ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen “Akif Dostu Şehirler” projesi, Çanakkale, Bursa ve Kastamonu’dan sonra Ankara’ya geldi. Proje kapsamında tüm etkinlikler Altındağ’da, Şair Baki Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe; AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş ve Altındağlı öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif, şiirleri ve eserleriyle anıldı

Kastamonu RAKSAN Halk Dansları Topluluğu, Çanakkale Folklor Araştırma Derneği (ÇAFAD) ve Altındağ Belediyesi Halk Dansları Topluluklarının yöresel halk danslarıyla renk kattığı anma programında, Mehmet Akif Ersoy, eserleri ve İstiklal Marşı konuşuldu. İstiklal Marşı yarışmasına katılan diğer şiirlerin de okunduğu programda, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un bestelenmiş şiirleri de unutulmadı. Akif’in en sevdiği türküler hep bir ağızdan söylenirken, dinleyiciler de duygu dolu anlar yaşadı. Mehmet Akif Ersoy ve eserleriyle ilgili 30 adet eserden oluşan sergi de katılımcıların büyük beğenisini topladı. Projenin bundan sonraki durakları ise Antakya ve KKTC olacak.

“İstiklal Marşımız Altındağ’da yazıldı”

Yaptığı konuşmada İstiklal şairi, büyük üstat Mehmet Akif Ersoy’un 100 yıl önce İstiklal Marşımızı yazdığı evin Altındağ’da bulunduğunu hatırlatan Başkan Asım Balcı “Mehmet Akif’in ‘O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır’ dediği İstiklal Marşımız, Altındağ’da yazılmış. Üstat İstiklal şiirimizi yazarken ve bağımsızlık mücadelesine destek olurken, aynı zamanda ’Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın...’ diye de dualar etmiş. Allah ondan ve o günlerde vatan sevgisiyle yanıp tutuşan herkesten razı olsun. Ne mutlu bize ki özgürlük ve bağımsızlık tutkunu ve tam bir vatan sevdalısı olan Mehmet Akif’in evi bugün hala Altındağ’da bulunuyor, ondan izler taşıyor” dedi.

Başkan Balcı, “Akif Dostu Şehir” projesinin Ankara durağına ev sahipliği yapmaktan, Mehmet Akif’i Altındağ’da eserleriyle anmaktan büyük mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8