banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası

Akçaabat Belediye Standı "Tam Bana Göre Festival"de gençlerden tam not aldı

Ankara Başkent Millet Bahçesinde 16-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Tam Bana Göre Festival gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Kültür Sanat 17.11.2021, 15:41
Akçaabat Belediye Standı "Tam Bana Göre Festival"de gençlerden tam not aldı

Ankara Başkent Millet Bahçesinde 16-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Tam Bana Göre Festival gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Akçaabat Belediyesinin festival alanına kurduğu stant ve Belediye Halk Oyunları ekibi horon gösterilerini sergileyerek ziyaretçilerden büyük ilgi ve beğeni görüyor.

Ankara’da 150 belediyenin katıldığı ve gençlere yönelik olarak düzenlenen “Tam Bana Göre Festival” adlı organizasyonda Akçaabat Belediyesi de yerini aldı. Stantları ve etkinlikle ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Son zamanlarda ülkemiz genelinde yapılan en büyük organizasyonda görev almak bizler için gurur verici bir duygu. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle organizasyonun açılışının yapılması bizleri fazlasıyla heyecanlandırdı. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 150 belediye burada şehirlerini tanıtırken bir yanda da gençlere yönelik organizasyonlar düzenliyor. Akçaabat Belediyesi olarak bizim burada 3 görevimiz bulunuyor. Bunları layıkıyla yerine getirip inşallah memleketimize döneceğiz. Birincisi yöresel stant kurulumu. Ankara Millet Bahçesinde oluşturulan fuar alanına bütün belediyeler stant kurdu. Amacımız şehrimizi tanıtmak olduğu için biz de Ortamahalle evi standımızı buraya kurduk. Kurmuş olduğumuz tarihi stant festivale otantik bir hava kattı. Standımız katılan gençlerden yoğun ilgi gördü. Standımıza gelen misafirlere Akçaabat’ı tanıtan ürünlerimizi hediye ederken aynı zamanda onlara Akçaabat’ın helvası, Akçaabat kurabiyesi ve fındık ikramımız oldu. İkinci görevimiz ise halk oyunları gösterileri. Folkloru ile ün yapmış olan şehirler halk oyunlarını burada gençlerin beğenisine sundu. Tabi bu gösteriler horonsuz olmaz. Akçaabat Belediyesi Folklor Ekibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları öncesinde yaklaşık 200 bin seyirciye davul zurna eşliğinde horoncularımız ayak sesleri ile yankılandı. Horonumuz hem devlet erkânından hem seyircilerden tam not aldı. Festivaldeki bir diğer büyük görevimiz ise Ayak Tenisi Turnuvası. Buraya katılan 150 belediyenin her biri kendi alanlarında bir organizasyon üstlendi. Biz de Ayak Tenisi Turnuvasının organizatör belediyesiyiz. Katılan bütün belediyeler Ayak Tenisi organizasyonuyla Ankara’da ev sahipliği yapıyoruz. Üç gün boyunca ayak tenisi turnuvası yapacak olduğumuz festivalde sahayı hazırladık. Kapaklı, Yeşilyurt, Edremit, Gölcük, Esenler, Adapazarı, Pamukkale, Gördes Belediyeleri gibi birçok belediye ayak tenisinde mücadele edecek. Yapacak olduğumuz tüm bu organizasyonlar neticesinde Akçaabat’ın kültürünü sanatını turizmini ve tüm güzelliklerini başkentte bir kez daha tanıtacağız" ifadesini kullandı.

Başkan Ekim, “Bizler ilçemizi diğer şehirlere tanıtırken aynı zamanda biz de diğer stantları geziyoruz. Buralarda yapılanlar da, bizim ufkumuzu açabilecek olan faaliyetleri de notlarımızın arasına alıyoruz. Akçaabat Belediyesi her zaman en iyisi olma gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Stantta gençlerle birlikte zaman geçiren Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, gençleri Akçaabat standını ziyaret etmeye davet etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6