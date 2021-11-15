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AK Parti Milletvekili Av. Belma Satır: “Sağlık çalışanlarımıza verilen hediye kitap çeki çok anlamlı”

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Av. Belma Satır, Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen 4. Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Tuzla Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına istediği kitabı alabilmeleri için verilen hediye çeklerinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Milletvekili Satır, “Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sağlık çalışanlarımıza kitap hediye çeki ikram ediyormuş. Bence bu çok güzel. Bütün sağlık çalışanlarımıza bu fuara gelmeyi ve bu hediye çekinden faydalanmaları ve buradaki çok değerli kitaplardan edinmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Kültür Sanat 15.11.2021, 16:59
AK Parti Milletvekili Av. Belma Satır: “Sağlık çalışanlarımıza verilen hediye kitap çeki çok anlamlı”

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Av. Belma Satır, Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen 4. Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Tuzla Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına istediği kitabı alabilmeleri için verilen hediye çeklerinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Milletvekili Satır, “Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sağlık çalışanlarımıza kitap hediye çeki ikram ediyormuş. Bence bu çok güzel. Bütün sağlık çalışanlarımıza bu fuara gelmeyi ve bu hediye çekinden faydalanmaları ve buradaki çok değerli kitaplardan edinmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen 4’üncü Kitap Fuarı kapılarını açtı. 150 yayınevinin binlerce kitabını inceleme fırsatı yakalıyorlar. Fuar ayrıca, önemli misafirlere de ev sahipliği yapıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Av. Belma Satır, fuarı ziyaret ederek yayınevleri temsilcileri ve yazarlar ile tek tek sohbet etti. Belma Satır ayrıca ziyareti sırasında okurları ile buluşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu’na başarılar dileyerek “İzi Kalır” ve “Pencere Kenarı” kitaplarını imzalattı.

“Ruhu doyuran şey kitaptır”

Tuzla Kitap Fuarı hakkında düşüncelerini de ifade eden Milletvekili Belma Satır, özellikle sağlık çalışanlarına sağlanan kitap çeki ile ilgili Tuzla Belediye Başkanı’na teşekkür ederek şunları ifade etti: “Fuarı gezerken bir şey daha öğrendim. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Şadi Başkan’a özellikle bu yüzden teşekkür ediyorum. Ruhu doyuran şey kitaptır. Sağlık çalışanlarımıza özellikle bir imkan sağlamış Şadi Yazıcı. Sağlık çalışanlarımız pandemi döneminde çok yoruldular. Gece gündüz bizler için hayatlarını feda edecek kadar aktif oldular. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sağlık çalışanlarımıza kitap hediye çeki ikram ediyormuş. Bence bu çok güzel. Bütün sağlık çalışanlarımıza bu fuara gelmeyi ve bu hediye çekinden faydalanmaları ve buradaki çok değerli kitaplardan edinmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

“Gençleri burada görmekten dolayı çok memnun oldum”

İstanbul Milletvekili Av. Belma Satır, “Pandemi döneminden sonra İstanbul’un kültür ve sosyal hayatı canlandı. Bugün Tuzla ilçemizdeyiz. Tuzla, İstanbul’un gözbebeği ilçelerden bir tanesidir. Tuzla’nın çok başarılı, genç, dinamik bir belediye başkanı var. Dr. Şadi Yazıcı, gençler için çok farklı projeler yapıyor. Bugün de bu projelerden bir tanesini gezmeye geldik. Tuzla Marina’da kitap fuarı açıldı. Gençlerin çok rahatlıkla ulaşabileceği, ailelerin çocuklarını rahatlıkla getirebileceği bir mekanda kitap fuarı açılmış. Gençleri burada görmekten dolayı çok memnun oldum. Fuarın sloganı da ‘Aşk ile Oku’. Bu çok daha güzel olmuş. Gençler buraya çevre ilçelerden gelmişler. Hem kitap satın alıyorlar, hem sosyalleşiyorlar. Aşk ile okuyorlar. Bu projeye emek veren başta Dr. Şadi Yazıcı ve ekibi olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Bütün İstanbulluları bu fuarı gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.

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