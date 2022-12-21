Ajda Pekkan’dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde müzik alanında ödüle layık görülen sanatçı Ajda Pekkan, “Büyük bir gurur ve heyecan içindeyim” dedi.

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldüğüm için büyük bir gurur ve heyecan içindeyim. Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir. Çünkü bu ödül benim için bambaşka duygular ve çok önemli anlamlar içeriyor. Müzik hayatım boyunca ülkeme olan bağlılığım, sevgim ve milli değerlerim benim için daima önemli ve öncelikli olmuştur. Bu uzun soluklu yolculukta kariyerimi şekillendirirken de tüm bu duygularla verdiğim kararlar ile ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim. Yurt dışındaki kariyerimde birçok teklifi geri çevirmemdeki temel sebep bu kadim topraklardaki sevgi ve aidiyet duygusudur” dedi.

Ajda Pekkan, bu kararlarının ne kadar doğru olduğunu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı ödülle daha iyi anladığını belirterek, “Sizlere sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.