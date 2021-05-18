Aizanoi Antik Kenti ziyaretçilerini ağırlıyor

Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus tapınağına ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, dünyanın ilk borsasının kurulduğu Kütahya Aizanoi Antik Kenti, kontrollü normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çavdarhisar ilçesinde bulunan, il merkezine 56 kilometre uzaklıktaki Aizanoi Antik Kenti, yılda yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist ağırladığı belirtildi. Ziyaretçiler, geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan Aizanoi Antik Kenti’nin ’İkinci Efes’ olarak da adlandırıldığını ifade ederek, "Antik kentte, Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro, tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, mozaikli hamam, ticaret borsası yapısı, sütunlu cadde, Koca Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış 5 köprü, iki agora (çarşı), gymnasium (spor faaliyetlerinin yapıldığı alan), Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller (mezarlık),antik bir bent baraj, su yolları, kapı yapıları bulunuyor. Roma döneminde antik kentte 80-100 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor" diye konuştular.

Bu arada, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında, antik kentin en önemli alanlarından olan Agora’nın giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldığı açıklandı.

Ziyaretçilerine kapılarını açan Aizanoi Antik Kenti, İHA tarafından havadan da görüntülendi.