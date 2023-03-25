Ahşap oyma sanatı ile çocukluk hayallerini gerçekleştiriyor

Bingöl’ün Genç ilçesinde yaşayan Aslan Alkış, çocukken sokakta bulduğu tahta parçalarına şekiller vererek başladığı oymacılık sanatını bırakmadı. Her geçen gün kendini geliştiren Aslan Alkış, yaptığı gemi, kadırga, tren, uçak ve arabaları büyük ilgi görünce atölye açarak hem yapıp hem de satmaya başladı.

Bingöl’ün Genç ilçesinde yaşayan ve tarım malzemeleri satan Aslan Alkış, çocukken merakla başladığı ahşap oyma sanatından hiç vazgeçmedi. İlk başlarda sadece hobi olarak yaptığı gemi, kadırga ve araba gibi tahta oyuncakları yeni evlenen eş, dost ve akrabalarına hediye eden Alkış talebin ve ilginin yoğun olması üzerine atölye kurmaya karar verdi. Kurduğu atölyede birbirinden güzel eserler yapan Aslan Alkış gelen taleplere neredeyse yetişemiyor. Hem havada hem de suda giden tüm araçların birebir küçültülmüş halini yapan Alkış özellikle Osmanlı döneminde kullanılan deniz araçları ilgi odağı oldu. Alkış, yaptığı ürünleri ilk olarak yeni evlenen çiftlere hediye olarak vermeye başladığı oyma sanatında ilgi ve talebin yoğun olması üzerine atölye kurdu. Alkış, kurduğu atölyede trenden gemiye, Osmanlı kadırgalarından arabaya, uçaktan atlara kadar bir çok ürünün birebir küçültülmüş halini yapmaya başladı. Alkış, ’’Daha küçük yaşlarda iken ahşap ile objeler yapıyordum böyle başladı merakım. Yaptığım objeleri ev ahalisine, eşimize dostumuza hediye etmeye başladık ve bu iş biraz daha profesyonel bir boyut kazandırmaya başladı. Talepler arttı, ilgi gördü, beğenilince bizimde hoşumuza gitti. Hatta ilk başta satış yapmayalım yeni evlenen çiftlere hediye edelim diye başladık. Akabinde yerimizde uygun değildi ev ortamında ve iş yerimde yapıyordum, şimdi atölye kurduk. Tabi burada daha profesyonel şeyler üretmeye başladık, bunlara da talepte olduğu için artık satış yapmaya başladık. İlgiden oldukça memnunuz’’ dedi.

Aslan Alkış oymacılık sanatının unutulmaya yüz tutmuş hale geldiğini ve elinden geldiğinde bu mesleği gelecek nesillere aktarmaya çalışacağını belirterek, ’’Burada Osmanlı kadırgalarından Osmanlı zamanında yapılan gemiler, araçlar, arabalar ve okyanusta yüzen her şeyin küçültülmüşünü yapıyoruz şuan. Tren, uçak gibi ürünleri de yapıyoruz ve mümkün oldukça mekanizmaları da çalışacak şekilde yapıyorum. Ama maalesef bu meslek unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Kendi çapımda ve çabamla elimden gelen her şeyi yapıyorum ve umarım yeni nesle de bunu aktarırız” diye konuştu.