Ahmet Şafak yeni şarkısı "Bizden Olmaz"ı ilk kez Kula’da seslendirdi

Kula Belediyesi tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde ünlü sanatçı Ahmet Şafak sahne aldı. Yaklaşık 2 saat boyunca hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Ahmet Şafak, dün yayınlanan sözü ve müziği kendisine ait olan "Bizden Olmaz" isimli şarkısını sahnede ilk kez Kula’da seslendirdi.

Kula Belediyesi tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali’nin ikinci günü Ahmet Şafak konseri ile geride kaldı. İlk gün Mustafa Ceceli’nin sahne aldığı festival kapsamında ikinci günde hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı Ahmet Şafak, yaklaşık 2 saat boyunca çok sayıda şarkısını hayranları ile birlikte seslendirdi.

"Bizden Olmaz" isimli yeni şarkısını ilk kez Kula’da seslendirdi

Öte yandan konser boyunca birbirinden güzel eserlerle alanı dolduran yüzlerce vatandaşa unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Ahmet Şafak, henüz dün yayınlanan, sözü ve müziği kendisine ait olan ’Bizden Olmaz’ isimli parçasını sahnede ilk kez Kula’da seslendirdi. Yeni şarkısını ilk kez Kula’da seslendirmenin verdiği mutluluktan bahseden Şafak, hayranları arasında seçtiği 3 kişiyle birlikte şarkının nakaratını defalarca söyledi.

Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde sahne alan ünlü sanatçı Ahmet Şafak’a hediyeler takdim eden Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, ünlü sanatçıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kadına karşı şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için emniyet güçleri de sahneye çıkarak bilgilendirme yaptı.

Kula Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali, yarın yani 16 Eylül Cuma günü Gaye Aksu konseri ile devam edecek.