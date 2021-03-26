Ahmet Mümtaz Taylan yeni kitabını ilk kez D&R'da sevenleriyle buluşturdu

Yeni kitabı “Ara Toplam“ ile okurlarının karşısına çıkan Ahmet Mümtaz Taylan, D&R canlı yayınında yazar Irmak Zileli'nin sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu; kitabın hazırlanışı ve konusunun yanı sıra kendi hayatıyla ilgili de bilgiler paylaştı.

"Bu bir son değil, ara değerlendirme"

Hayata dair birçok konuya ve role değinen oyuncu, kitabının adını; "Bilenler bilir ara toplam biraz matematik terimidir. Günlük hayatımızda da kullandığımız bir şey aslında. Ben meslek hayatımda da böyleyim, ne başındayım ne sonundayım. Bir ara duraktayım. İlerlemiş bir ara duraktayım. Deneyimlerimi paylaşma konusunda her şey bitmiş gibi değil de, bugüne kadar yürüdüğüm yolun yordamımın bir envanterini çıkarıyorum. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım, nerede ne söyledim bunları yazdım aslında. Bundan sonra da devam edeceği için ona 'Ara Toplam' dedim. Yani bu bir son değil, ara değerlendirme." şeklinde açıkladı.

"Otobiyografi kitabı değil, benim hayat akışım"

Irmak Zileli ile gerçekleşen samimi söyleşiyle hayat bulan kitapta; kadın-erkek ilişkileri, anne-baba rolleri, sanat, sanatçı, eğitim, yetenek, aşk, doğa gibi çok çeşitli konular ele alınıyor ve usta oyuncu kitabıyla ilgili; "Benim hayat akışımı oradan takip etmek mümkün. Çocukluktan başlayan bir izlenim sunuyor ama o kronoloji insanların neyi, ne zaman, nasıl söylediğimi takip edilebilsin diye yapıldı. Bu aslında uzun bir söyleşi. Öncelikle şunu söyleyeyim; iyi cevaplar, doyurucu cevaplar sadece iyi ve doyurucu sorular ile mümkün olabilecek bir şey. Genel anlamda her şeyi konuşmuş olduk. Aslında bu ikimizin uzun bir sohbeti diyebiliriz. Okuyucu bir hikâye veya romanla karşılaşmayacak. Kavramdan kavrama konuştuk bu kitapta. Otobiyografik bilgiler içeriyor ancak otobiyografi kitabı değil." sözlerini dile getirdi.

"Daha iyi bir insan olabilmeyi Ayşe’den öğrendiğimi söyleyebilirim"

Sohbette özel hayatına da yer veren oyuncu; kızı ve kızıyla gelişen hayatından bahsederken; "Ayşe’den öğrendiklerim say say bitmez. Bir kere daha iyi bir insan olabilmeyi Ayşe’den öğrendiğimi söyleyebilirim. Sadece bu bile kendi başına Ayşe’yi okul haline getirmiş oluyor benim için. Ben de çok küçük bir yaşta baba olmadım yani. O güne kadar bende, beni tarif ettiğini düşündüğüm, yerleşmiş denen birçok şey vardı. Ayşe’den sonra bazıları değişti, bazı olmayan şeyler geldi ve hayatımın ortasına oturdu. Bütün bunların etkisi, kaynağı Ayşe’nin varlığı. Benim hayatıma kattığı enerji ve mana. Bugün 21 yaşında Ayşe. Mana deyince önce aklıma o geliyor. Birçok yaptığım, yapmadığım, söylediğim, söylemediğimi Ayşe belirliyor. Ona olan sevgim, saygım, onunla olan iletişimimiz... Sürekli değişen bir insanı takip etmenin sorumluluğu insanı dönüştürüyor, geliştiriyor. Olması gereken insana daha hızlı bir gidiş bu. Ona 'öğretmenim' demem, onun varlığının hayatımdaki etkisinin özetidir. O hayatımda olmasaydı daha mı iyi, daha mı kötü biri olurdum bilemem ama başka birisi olurdum. Tabii ki oğlum da öyle ama Ayşe, en başından beri tüm macerasını takip edebildiğim için daha kolay dağıtıp, topluyor beni." dedi.