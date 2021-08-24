Ahlat’taki Malazgirt kutlamaları coşkuyla devam ediyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Çarho mavkisinde Malazgirt Zaferi kutlamaları coşkuyla devam ediyor.

Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yılı nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesinde kutlama programı düzenleniyor. Türk Yıldızları’nın akrobasi gösterisi ile başlayan Malazgirt kutlamaları, bugün yöresel halk oyunları, mehteran gösterileri, güreş müsabakaları, okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü gibi etkinliklerle devam ediyor. 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nın kurulduğu Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda üç gün devam edecek etkinliklere ilgi gösteren vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Festivalimiz 23 Ağustos itibariyle başladı. Bugünkü katılımımız fevkalade iyi. Vatandaşımızın teveccühü de çok çok olumlu. Uluslararası birtakım katılımlar gerçekleşiyor. Takriben 10 ülke TİKA Başkanlığı tarafından yürütülen bir programla mutfak lezzetlerini sunuyor. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan bütün Türki cumhuriyetler olmakla beraber ama aynı zamanda bu yıl Afganistan var. Yine akabinde gördüğümüz kadarıyla Uzakdoğu devletlerinden sağlam bir katılım var. Tabi Ahlat’ın zaten geçmişteki misyonu Anadolu’nun birliğini, dirliğini inşa eden bir özellik olmakla beraber Asya-Avrasya arasında da muhteşem bir köprü olma özelliğini başlatmasıydı, bugün de tam o özelliğini ortaya koyuyor. Yine bunun yanı sıra Türkiye’nin içerisindeki büyükşehir belediyelerimiz Diyarbakır’ından, Bursa’sına, Malatya’sına Edirne’den Kars’a böyle bir kültürler yürüyoruz. 80 vilayeti temsilen çadırlarımız var ve STK’larımız var. Bu yıl yine çok sağlam bir şekilde Yörük Türkmen obaları buradalar ama en önemlisi bütün milletimiz burada. Yarın da İnşallah bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımızı alanda ağırlayacağız ve bu muhteşem millet bahçesinin açılışını hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Bu milletin ümitleri fevkalade sağlamdır, yeşermiştir ve bize düşen burada milletimize hizmet etmekte kusur etmemektir. Bu millet her türlü hizmete layıktır, biz de milletimize layık olmaya gayret ediyoruz” dedi.

Kocaeli’den kutlamalara katılmak üzere Ahlat’a gelen Kocaeli Belediyesi yetkilisi Lokman Ceyhan, “Kocaeli Belediyesi adına her yıl Malazgirt anma etkinliklerine katılıyoruz. Kocaelimize ait olan yöresel ürünlerimizi burada tanıtıyoruz. Hereke halısı, kandıra bezi, pişmaniyemiz meşhurdur. Tüm Türkiye buraya geliyor, buradaki insanlara Kocaelimizi tanıtmış oluyoruz. Bu sene ikinciyi geliyoruz buraya. İnşallah davet edildiğimiz sürece buraya geleceğiz. Geçen yıl geldiğimizde alan biraz zayıftı. Bu sene gerçekten çok güzel yeşillendirilmiş, millet bahçesi olarak dizayn edilmiş. Devletimizin bu işe önem vermesi Malazgirt’in tüm insanlar tarafından bilinmesini sağlayacak şekilde burayı aktif hale getirmesi takdire şayandır. Biz çok memnun kaldık, çok mutlu olduk. İnşallah dediğim gibi Malazgirt’teki o ruhu tüm gençlerimiz, tüm geleceğimiz anlamış olur, tanımış olur” diye konuştu.