Ahlat taş işçiliği, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde hazırlanan; Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının katkı sunduğu “Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne Dahil Edilmesi” projesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ahlat Taş İşçiliği Geleneği"nin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alındığını ve bununla Türkiye’nin bu listede kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 22’ye ulaştığını bildirildi. Türkiye’nin "Ahlat Taş İşçiliği Geleneği" adlı ulusal adaylık dosyasının 28 Kasım-3 Aralık’ta Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi’nin 17. oturumunda UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne kaydedildiği vurgulanan açıklamada, bu kayıtla beraber Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 22’ye ulaştığı belirtilerek, "Ata yadigarı geleneksel sanatlarımızı yaygınlaştırarak korumak amacıyla farkındalığı artırmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

“Ahlat’ı Ahlat yapan değerlerden en önemlilerinden bir tanesi de taş işçiliğidir”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat’ı Ahlat yapan değerlerden en önemlilerinden bir tanesinin taş işçiliği olduğunu söyledi. Dağ, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız öncülüğünde yaklaşık 1,5 yıl önce başlattığımız UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınması çabasıyla ilgili ‘Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği’ dosyamız dün itibariyle kabul edildi. Buradaki amacımız insanlığın ortak mirasını, kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak ve farkındalığı daha fazla artırmaktır. Ahlat’ı Ahlat yapan değerlerden en önemlilerinden bir tanesi de taş işçiliğidir. Bin yıllık kadim geleneğimiz ve daha önceki tarihimizde bunlar bize ışık tutmaktadır. Dolayısıyla böyle bir kararın alınmış olması hepimizi mutlu etmiştir. Emek veren ve bu konuda geleneksel Ahlat taş işçiliğimizi destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman ise “Geleneksel Ahlat Taş İşçiliğinin Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınması bizleri ve Ahlat halkını oldukça sevindirmiştir. Geleneksel Ahlat taş işçiliğinin gelecek nesillere aktarılması için oldukça güzel bir adım oldu. Bundan sonraki süreçte de devamını bekliyoruz” diye konuştu.

“Bu taşı bizden sonraki kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz”

İlçede geleneksel Ahlat taş işlemeciliği yapan Seyfettin Altıntaş da, taş işine baba mesleği olarak devam ettiğini belirterek, “Ocaklardan gelen kütle halindeki taşları siparişlere göre hazırlıyoruz. Selçukludan ve Osmanlı’dan kalan motifler atıyoruz. Kendimizden de bir şeyler ekleyerek yapıyoruz. İşlediğimiz taşları mezar, çeşme, şömine, barbekü, cami gibi yapılarda kullanıyoruz. ‘Geleneksel Ahlat Taş İşçiliğinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmasından dolayı çok sevindik. Bu taşı bizden sonraki kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz” dedi.