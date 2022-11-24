Ahi Evran Türbesinde sonbahar mest etti, tavsiyeleri 800 yıldır yaşıyor

I Veli’nin mezarının yer aldığı Kırşehir’deki Ahi Evran Külliyesi sonbahar güzelliğiyle mest etti.

Farklı illerden Kırşehir’e gelen insanlar, Ahi Evran Türbesine giderek dua ediyor. Ahi Evran’ın öğretileri ise 800 yıldır güncelliğini koruyor. Sonbahar mevsimiyle birlikte sararan yapraklar Ahi Evran’ın naaşının bulunduğu türbe çevresinde mest edici bir görüntü oluştururken Kırşehirliler de külliye alanı bölgesinde oturarak vakit geçiriyor.

UNESCO Dünya mirası listesinde

Ahi Evran Veli Türbesi ve şehirde yer alan Cacabey Medresesi 2015 yılında yapılan çalışmalarla birlikte UNESCO geçici kültürel mirası listesinde yer aldı. Ahi Evran Türbesi, UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Türkiye’nin 83 varlığından biri olma özelliğini taşıyor. Ahi Evran, Bizanslı esnaf ve sanatkarlarla rekabet edebilir hale getirmek, ürün ve mallarının kalitesini korumak, üretimi ihtiyaçlar dahilinde düzenlemek ve Türk nüfusunun ekonomik özgürlüğünü sağlayarak ihtiyaç sahiplerine her türlü desteği vermek amacıyla Ahilik Teşkilatı’nı kurmuştu. İl içi ve il dışı ziyaretçilerin şehre geldiğinde ziyaretinde bulunduğu ilk alan olan külliye ve içerisinde yer alan türbe mistik özelliklerinin yanı sıra günümüzde de anlatılan öğretilerin yaşanmasıyla güncelliğini koruyor. Külliyenin önemli bir merkez olduğunu söyleyen Gökhan Doğan; “Ahi Evran-ı Veli’nin tavsiyeleri hayatımızda güncelliğini koruyor. Ahi Evran’ın tavsiyelerini öğrenmeli ve hayatımızda da uyguluyor olmalıyız” dedi. İbrahim Akıllı adlı vatandaş ise Ahi Evran’ın 800 yıl önceki yaşantısı ve tavsiyelerinin halen ayakta ve canlı olduğunu belirtti.

Öte yandan, Ahi Evran’ın kurduğu esnaf teşkilatlanması ve oluşturulan tavsiyelerin kıyamete kadar süreceğini söyleyen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, “Ahilik Teşkilatını kuran Ahi Evran, Orta Asya’dan yola çıktı. Kurduğu sistemin hayata geçmesinde de en önemli bir figürdür. Doğruluk, dürüstlük, hak ve adalet perspektifindeki prensiplerinin de kıyamete kadar devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.