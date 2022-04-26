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Ağva Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Şilelilerin hizmetine açıldı

Şile Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel faaliyetlere katkı sunmak amacıyla yaklaşık 1 yıl önce temeli atılan Şile Belediyesi Ağva Hizmet Binası ve Kültür Merkezi resmi törenle açıldı. Açılışa Ağvalılar yoğun ilgi gösterdi. Açılışta konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Ağva’nın doğasına, dokusuna son derece uygun bir eser" dedi.

Kültür Sanat 26.04.2022, 10:41
Ağva Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Şilelilerin hizmetine açıldı

Şile Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel faaliyetlere katkı sunmak amacıyla yaklaşık 1 yıl önce temeli atılan Şile Belediyesi Ağva Hizmet Binası ve Kültür Merkezi resmi törenle açıldı. Açılışa Ağvalılar yoğun ilgi gösterdi. Açılışta konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Ağva’nın doğasına, dokusuna son derece uygun bir eser" dedi.

Şile Belediyesi tarafından Ağva Mahallesinde sivil mimari gelenekleriyle yapılan Ağva Hizmet Binası ve Kültür Merkezi açılışı dün gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde, sosyal ve kültürel faaliyetler için yapılan Ağva Ek Hizmet Binası 720 metre kare olarak inşa edildi. Tiyatro , söyleşi , sergi , sanat, atölyeleri gibi çok çeşitli etkinliklere yönelik çok amaçlı etkinlik salonu, ıslak hacimler ve servis mutfağı da projede yer alıyor. Ayrıca Ağvalı vatandaşların kır düğünü etkinliklerini yapabilecekleri 850 metre kare yeşil alanın olduğu bir mekan da projede yer alıyor.

Açılış törenine Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Çakıcı, Emniyet Müdürü Hazım Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Okan Ayhan, İlçe Müftüsü Metin Akbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, BBP İlçe Başkanı Birkan Ege, MHP İlçe Başkanlığı yöneticileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, dualar eşliğinde ve kurdele kesimiyle açıldı. Açılış sonrası protokol ve Ağvalılar, Hizmet Binası ve Kültür Merkezi’ni gezdi.

“Mimarisiyle de Ağvanın doğasına , dokusuna son derece uygun bir eser”

Açılışta konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Yaklaşık 720 metre karelik bir alana sahip ‘Ağva Hizmet Bina’mızın bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Geçen sene temelini attık. Bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz. Üst katında belediye hizmetlerinin yer alacağı, alt katında da sivil toplum kuruluşlarının ve düğün derneklerin yer alacağı son derece güzel bir proje. Alanında düğün derneklerin yapılabileceği masa sandalye olarak yazlık bir mekan, içeride de kışlık bir mekan olarak inşa ettik. Ayrıca mimarisiyle de Ağva’nın doğasına, dokusuna son derece uygun bir eserdir. Bu eseri Ağvalılarla buluşturduk. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Öte yandan açılış sonrası protokol ve Ağvalı vatandaşlar, Hizmet Binasının yanı başında düzenlenen iftar programına katıldı. Program, Ramazan ilahileri ile son buldu.

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