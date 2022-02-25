banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorinde böyle zam görülmedi!
Benzin ve motorinde böyle zam görülmedi!
Şentop'tan Montrö Açıklaması!
Şentop'tan Montrö Açıklaması!
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022

Ağrı’da Kar Festivali başladı

Ağrı’da bu yıl 2.’si düzenlenen Kar Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.

Kültür Sanat 25.02.2022, 20:14
Ağrı’da Kar Festivali başladı

Ağrı’da bu yıl 2.’si düzenlenen Kar Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.

Ağrı’da, bu yıl 2.’si düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Kar Festivali, Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı (AKEV) öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, valilik, belediye, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), IC Vakfı ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle Küpkıran Kayak Merkezi’nde başladı. Coşkuyla başlayan festivalde kayakçılar ellerindeki Türk bayraklarıyla kayak gösterisi yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun telefonla katıldığı program protokol üyelerinin konuşmalarıyla devam etti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın telefonu aracılığıyla vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu etkinlik Ağrı’nın daha fazla gelişmesine, daha fazla refahına, huzur ve barışına katkı sağlayacaktır. Başta Sayın belediye başkanımız olmak üzere kıymetli valimiz ve diğer arkadaşlarımız büyük çaba sarf ediyorlar. Bir şehre adanmışlığın bütün örneğini ortaya koymaya çalışıyorlar. Burada tekrar söylemek istiyorum, emrinize amadeyim” dedi.

Telefon bağlantısıyla alandakilere seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Ağrı artık birilerinin istediği gibi değil, milletimizin ve gençlerimizin istediği gibi sporla, kültürle, sanatla, üretimle ve istihdamla anılıyor. Bizde bu manada gerek bakanlık olarak gerek hükümet olarak Ağrı ve Ağrılılar için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Ağrı özelinde özellikle kış sporlarıyla ilgili çalışmalarımız var. Ağrı’dan yarınların olimpiyat şampiyonlarını yetiştireceğiz. Tabi gençlerimiz bizim gözbebeğimiz, her vilayetimizde olduğu gibi gençlerimiz için Ağrı ve ilçelerinde de tüm imkanların oluşması için gerek gençlik merkezlerimiz, gerek gençlik faaliyetleri ve yurtlarımızla onların emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu festival önemli bir sembol çünkü Ağrı’nın sadece ülkemize değil, bölgeye ve dünyaya verdiği mesaj açısından önemli bir sembol. Sanat, kültür, spor, bilimle yoğrulmuş bir gençliğin sembolüdür" dedi.

Programda konuşan Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı’nın birçok alanda keşfedilmesi gereken potansiyellerinin olduğunu vurgulayarak, “Geçmişte kar potansiyelinden istifade edebilmiş bir şehir var. 1980’lerde Türkiye’nin birçok şehrinde kayak merkezi yokken burada orta kalitede bir tesis kurulmuş. Türkiye’nin genelinde sayılı kayak tesisi varken bunlar gerçekleştirilmiş. Bizlerde AKEV’in öncülüğünde kamu ve kuruluşlarımızın desteğiyle biz aslında Ağrı’mızın çok iyi bildiği bir şeyi tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise bölgenin terörle değil festival ve etkinliklerle anılacağını belirterek, “Doğu ve Batı’nın kardeşliğini dosta ve düşmana göstermemiz lazım. Ağrılı gençlerin terörle değil kardeşlikle anılması lazım. Birlik ve beraberlik sesleriyle anılması lazım” şeklinde konuştu.

Millet Bahçesinde devam eden festival kapsamında Masal Kahramanları, Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi buz heykelleri vatandaşların ziyaretine açıldı. Mehter takımı gösterisinin ardından çeşitli ederlerin olduğu sergileri ziyaret eden protokol üyeleri, Berdan Mardini konserinin yapıldığı alanda vatandaşlarla bir araya geldi. Halayların çekildiği ve türkülerin söylendiği konserde vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Kayserispor 27 41
8. Alanyaspor 26 40
9. Hatayspor 26 39
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Adanaspor 25 34
9. Boluspor 24 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Wolverhampton Wanderers 25 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15