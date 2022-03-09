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Ağrı'nın karla kaplı menderesleri drone ile fotoğraflandı
Ağrı'da kilometrelerce uzunluktaki menderesler, karla ayrı bir güzelliğe büründü. Drone ile görüntülenen menderesler görenleri hayran bıraktı.
Kültür Sanat 09.03.2022, 16:08
Ağrı'da etkili olan yağışların ardından il merkezine bağlı Yukarı Ağadeve köyü yakınlarındaki mendereslerin çevresi karla kaplandı.
Yazın çevresinde rengarenk çiçeklerin açtığı kilometrelerce uzunluktaki mendereslerin beyaz örtüsü, karlı dağlarla bütünleşti.
Vadi içerisinde kıvrılarak akan menderesler ve çevresini kaplayan kar örtüsü, AA muhabirince drone ile görüntülendi.
İşte karlar altındaki mendereslerin göz alıcı görüntüsü!