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Ağrı Kar ve Buz Festivali coşkuyla kutlandı

Ağrı’da ilk kez gerçekleştirilen Kar ve Buz Festivali Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un da katıldığı program ile coşkuyla kutlandı.

Kültür Sanat 04.03.2021, 14:52
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Ağrı Kar ve Buz Festivali coşkuyla kutlandı

Ağrı’da ilk kez gerçekleştirilen Kar ve Buz Festivali Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un da katıldığı program ile coşkuyla kutlandı.

Ağrı Belediyesi koordinesinde, Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı, Ağrı Valiliği ve İbrahim Çeçen Vakfı işbirliği ile düzenlenen 1. Ağrı Kar ve Buz Festivali, Ağrı Küpkıran Kayak Merkezinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut katıldı. Festival katılımcıların konuşmasıyla devam etti.

Festivalde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ağrı’nın bu festival sayesinde daha geniş kitlelere tanıtılacağını söyleyerek, “Bu festival sayesinde Ağrı’mızı ve sahip olduğu güzellikleri çok daha geniş kitlelere tanıtma İmkanı bulacağız inşallah. Ağrı dendiğinde ilk akla gelenler Türkiye’nin çatısı Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu çaba ve çalışmaların bir parçası olmaktan ve destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Bugün burada bu festivali düzenlediğimiz Küpkıran Kayak Merkezi’de bu çabaların bir meyvesi. Turizmin çeşitlenmesi de özel önem verdiğimiz ve bu yönde çalışmalar yürüttüğünüz bir konu. Bu ziyaretimizde Ağrı’mızın da bu anlamda önemli fırsatlar vaat ettiğini bir kez daha yakından görmüş ve değerlendirmiş olduk. Bu duygu ve düşüncelerle ve uzun ömürlü olmasını dileyerek 1. Ağrı Kar ve Buz Festivalinin hayırlara vesile olmasını diliyorum“ ifadelerine yer verdi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ise, Ağrı Dağı gibi çok önemli bir değere sahip olduklarını ve bu kapsamda Ağrı’nın tüm dünyaya tanıtılması gerektiğini belirterek, “Ağrı’mız çok önemli değerlere sahip. Öncelikle bazen yakındığımız ama çok önemli bir değerimiz olan bir soğuk iklime sahibiz. Bunun getirdiği çok ciddi avantajlara sahibiz. Yine tüm dünyanın tanıdığı, belki de haritada Türkiye’nin yerini gösterirken şüpheye düşecek insanların anında noktasını gösterebilecekleri Ağrı Dağı gibi hem coğrafya olarak hem de manevi olarak dünyada çok bilinen ve çok önemli değeri sahip olan dağa sahibiz. Önümüzdeki yıllardan itibaren Ağrı’mızın güzelliklerini ülkemize ve tüm dünyaya daha güçlü bir sesle haykıracağız” dedi.

Festivalde yaptığı konuşmasında 1. Kar ve Buz Festivalinin Ağrı’nın tanıtılması noktasında bir başlangıç olduğunu vurgulayan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Turizm anlamında Ağrı’nın çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar belki turizm anlamında çok büyük hamleler yapamadık. Bugün ilimizde 1. Kar ve Buz festivalini başlatıyoruz. Bu bizim için bir deneme gibi oldu pandemiden dolayı. Ama inşallah bu bir başlangıç olur. İnşallah Ağrı bu anlamda hak ettiği yere gelir. Bu işi ilk kez bu yıl eşim Gülşah Sayan’nın da başında olduğu Ağrı Eğitim ve Kültür Vakfı’na çok teşekkür ederim. Biz inşallah 2. Kar ve Buz Festivalini çok daha güçlü, çok daha ses getiren ve kendi eserlerimizi ve tarihi birikimlerimizi öne çıkaran bir çalışma ile gerçekleştireceğiz” şeklinden konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlikler kapsamında kayakçılar tarafından protokol üyelerine Türk Bayrağı takdim edildi. Daha sonra Hz. Nuh’un Gemisi, İshak Paşa Sarayı, Hamur Kümbeti, Urartu Kalesi ve 16 Şehit için 83 Milyon Ayakta, Buz heykellerinin sergilendiği tören alanı protokol tarafından ziyaret edildi.
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