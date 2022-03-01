Yenimahalle Belediyesi Tiyatro Festivali usta oyuncuları tiyatro seyircileri ile buluşturmaya devam ediyor. Usta tiyatro oyuncuları Nevra Serezli ve Gökhan Mete’nin başrollerini paylaştığı “Ağaçlar Ayakta Ölür” seyirciyle buluştu.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda tiyatrosever izledi.

Usta oyuncular Nazım’da sahne aldı

Nedim Saban’ın yönettiği, İspanyol yazar, şair Alejandro Casona’nın dünya klasikleri arasında yer alan duygusal komedi türündeki “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunu, iyilik ve sevgi kavramını seyirciye etkili bir dille aktardı. Nevra Serezli’nin yüreği torun özlemiyle yanan büyükanneyi canlandırdığı tiyatro eserinde, Gökhan Mete ise bir davranışı nedeniyle vicdan azabı yaşayan ve hatasını düzeltmek için yapıcı bir adım atan bir büyükbabayı oynadı.

Tiyatro keyfi Mart’ın sonuna kadar sürecek

Oyun sonunda büyük alkış alan tiyatroculara çiçek veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Tiyatro, insanları düşündürür, insanlara sevmeyi, yaşamayı, mutlu olmayı öğretir. Yenimahalle’de sevilen sanatçıları ve yıllarını tiyatroya vermiş oyuncuları sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Tiyatro Festivalimiz Mart ayı boyunca devam edecek. Bu güzel oyunun oluşumunda emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Festival kapsamında, 10 Mart’ta “Kalpten Kalbe”, 12 Mart’ta “Şıngır Şıngır Beyoğlu”, 16 Mart’ta “Hoş geldin Boyacı”, 25 Mart’ta “Baba Kız Müjdat Gezen” oyunları ücretsiz olarak sahnelenecek.