Afyonkarahisar’a eski Ramazanlara geri döndü

Gastronomi şehri Afyonkarahisar, onbir ayın sultanı Ramazan ayını coşku ile karşıladı. Afyon Zafer Meydanı’nı dolduran vatandaşlar maneviyat dolu mübarek aya girerken mehteran eşliğinde kortej yürüyüşüne katıldı. Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca’nın yanı sıra Ramazan davulcusu da manileri eşliğinde yeni kurulan Ramazan Çarşısı’na kadar eşlik etti.

Geçtiğimiz senelerde pandemi nedeniyle Ramazan ayı eski havasından uzak kalmıştı. Salgının zayıflaması ile birlikte bu yıl tarihi Ramazan günleri Afyon’da yine manevi huzur ve birlik beraberlik içinde yaşatılıyor. Anadolu’nun yöresel lezzetleri Hatay’ın künefesi, Erzurum’un cağ kebabı, Kars’ın kaşar peynirinin yer aldığı yöresel lezzetler de Ramazan sokağında Afyonlu vatandaşların beğenisine sunuldu.

Covid salgının zayıflaması ile Ramazan ayı Afyonkarahisar’da coşku içinde karşılandı. Afyonkarahisar Zafer Meydanı’ndaki kortej yürüyüşüne Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çikek ve binlerce vatandaş katıldı. Mehteranlı, Ramazan Davulcusu eşliğindeki kortejde yer alan Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz ve çocuklar için hazırlanan maskotlar etkinliğin renkli görüntüleri arasında yer aldı.

“İnanılmaz bir ortam oluştu”

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, “Mübarek Ramazan ayının gelmesi özellikle Ramazan ayı ile beraber İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda yaşanan Ramazanlar hepimizi televizyonları başında etkiliyordu. Belediyemiz sağ olsun Sultanahmet’i Afyonumuza getirdi. İnanılmaz bir ortam oluştu. Ramazan ayı boyunca Ramazan’ın şanına yakışır şekilde bizler de burada olacağız” diye konuştu.

“Ramazan Çarşısı atmosferinde onlarca program içinde buluşturduk”

Afyon Ramazan Organizasyonu Koordinatörü Bilal Şenel, “Afyonkarahisar’da Ramazan bir başka olacak dedik. Etkinlikte yerel değerlerimizi ulusal değerlerimizi tarihi Ramazan Çarşısı atmosferinde onlarca program içinde buluşturduk. Konuşurken düşündüren düşünürken de güldüren sohbetlerin ve arkasından da Kuran-ı Kerim tilavetleri okunduğu programlar hazırladık” şeklinde konuştu.

Ramazan sokağında adeta ‘nerede o eski Ramazanlar’ dedikleri eski Ramazanla karşılaşan vatandaşlar da, pandemide buruk geçen bir 2 yılın ardından bu yıl böylesi eski Ramazan günlerini yaşamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydettiler.

“Ramazan evlerinin kurulması ile eski Ramazan günleri yaşatılacak”

Zafer Meydanı’na kurulan Ramazan Sokağı’nda Ramazan ayı süresince her gün Hacivat-Karagöz etkinlikleri kukla oyunları, Nasrettin Hoca, Sema gösterileri müzik dinletileri ve çocuklar için maskotlar pamuk şeker ve Osmanlı macunları vatandaşlara ikram edilecek. Zafer Meydanı’nda Ramazan Sokağı nostaljik Ramazan evlerinin kurulması ile eski Ramazan günleri yaşatılacak. Çocuklar için unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları Ramazan sokağında düzenlenecek.