Afşin’in kitapları bu arşivde

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, Afşin’den bahseden eserler ve Afşinli yazar ve şairlerin kaleme aldığı 800’den fazla kitap arşiv odasında sergileniyor.

Afşinli yazar Halil Demir, 300 metrekarelik özel alanda ilçeden bahseden eserler ve Afşinli yazar ve şairlerin kaleme aldığı kitapların bulunduğunu, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ı şiir ve edebiyatın başkenti yapan ayakların en başında Afşin’in geldiğini ifade eden Demir, "Çocukluğumdan bugüne kadar elime geçen Afşin ile ilgili eserleri bir araya getirdim. Yazarlardan ve sahaflardan topladığımız eserlerden oluşan arşivimiz başka yerde yok. Afşin’e araştırma yapmaya gelenlerin de faydalandığı arşivdeki eserlerle yapılan çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz. Listemizde binden fazla eser var. Şu an için 800’den fazlası bir araya getirildi ve getirilmeye de devam ediliyor" dedi.

7 odadan oluşan arşivde, başta Asrın Ozanı Aşık Mahzun-i Şerif olmak üzere, "Dile Gel Hey Anadolu Dile Gel" türküsünün yazarı Hayati Vasfi Taşyürek, Afşinli Derdiçok, "Yol Ver Dağlar Yol Ver Bana" türküsünün yazarı Tanırlı Aşık Yener, "Acem Kızı" türküsünün yazarı Aşık Hüseyin gibi birçok ozan, şair ve yazarın eserleri bulunuyor.