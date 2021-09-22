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Afganistan’da bir evde İngiliz askerine ait 150 yıllık tüfek bulundu

Afganistan güneyinde bulunan Kandahar’da bir evde 150 yıllık 25 adet tüfek bulundu.

Kültür Sanat 22.09.2021, 11:24
Afganistan’da bir evde İngiliz askerine ait 150 yıllık tüfek bulundu

Afganistan güneyinde bulunan Kandahar’da bir evde 150 yıllık 25 adet tüfek bulundu.

Afganistan’ın Kandahar kentinde bulunan bir evde 150 yıllık tüfekler bulundu. Müze yetkilileri, bir evde İngiliz bulunan askerine ait olduğu ifade edilen tüfeklerin Afganistan’ın 2. Emiri Emir Shir Ali Khan dönemine ait olduğunu ifade ediyor.

"Jaghuri" olarak bilinen silahların Maiwand Savaşı’na katılan İngiliz askerlerine ait olduğu söyleniyor.

Kandahar Müzesi yetkilileri, tüfekleri korumak üzere Enformasyon Ve Kültür Bakanlığı İl Müdürlüğüne teslim edildiğini ifade etti.

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