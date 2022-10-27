Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor: 9 ayda 113 bin kişi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, ülke genelinden ziyaretçi akınına uğrarken, müzeyi 9 ayda 113 bin kişi ziyaret etti.

Merhum Başbakan Adnan Menderes adına memleketi Aydın’ın Koçarlı ilçesinde inşa edilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ne ilgi her geçen artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 ay önce açılan müze, 7’den 70’e tüm vatandaşları ağırlarken, müzeyi 9 ayda toplam 113 bin kişi ziyaret etti. Eski Başbakan merhum Menderes’in icraatlarının ve döneminin yanı sıra özel hayatı ve siyasete giriş sürecinin de anlatıldığı müzede ziyaretçileri ise Menderes’in nişan yüzüğü gibi kişisel eşyaları, fotoğrafları, köylüye karşılıksız bağışladığı kendisine ait arazilerin tapuları, dönemin gazete manşetleri gibi o döneme ait belgeler ve icraatlar karşılıyor. Özel olarak hazırlanan 27 Mayıs darbesinin anlatıldığı oda da ise ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşıyor. Ayrıca müzede Menderes’in makam aracı ve kullandığı traktörde sergileniyor.

“Her geçen gün ilgi artıyor”

Müzenin açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğradığına dikkat çeken Adnan Menderes Demokrasi Müzesi Müdürü Özay Özhan; “Adnan Menderes Müzemiz 90 dönüm üzerine konumlandırılmış bir rekreasyon alanıdır. Bu alan içerisinde müze binamız, 2 adet tescilli yel değirmenimiz, Aydın’ın yöresel ürünlerinin tanıtılıp satışının yapılacağı 8 adet ofisimiz, Adnan Menderes Camiimiz, eski tarihi Roma dönemine ait restorasyonu yapılan köprümüz ve uygulama restoranımız yer almaktadır. Bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere toplam üç kattan oluşan müze binamızın, bodrum katında çok amaçlı salonumuz, kütüphanemiz yer almaktadır. Giriş katında Adnan Menderes’in hayatı ve siyasete başlaması, birinci katta ise Demokrat Parti süreci ve icraatlar konu edilmektedir. Müze binamızın girişinde de merhum Başvekil Adnan Menderes’in kullanmış olduğu makam aracı ve ilk Türk traktörü sergilenmektedir. Müzemize ziyaretçilerimizin ilgisi her geçen gün artarak devam etmektedir. Ziyaretçi sayımız, 9 aylık kısa bir sürede 113 bin kişi sayısına ulaşmış durumdadır. Özellikle hafta sonları yoğun bir ilgi ile karşı karşıyayız. Hafta içi ise Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol gereğince öğrencilerimizi müzemizde ağırlamakta ve insan hakları, demokrasi konularıyla ilgili atölye çalışmaları yapmaktayız. Ayrıca gezi turları ve üniversiteli öğrencilerimizin de yoğun ilgisi ile karşı karşıyayız. Bundan mutluluk duyuyoruz. Adnan Menderes’in o dönemlerini bilen yaşayan ziyaretçilerimiz, müzemizi ziyaret ettiklerinde duygu dolu anlar yaşamaktadırlar. Gözleri dolarak müzemizi terk etmektedirler. Aydın’dan, Aydın ili dışından hatta yurtdışından farklı kültürlerden gelen ziyaretçilerimizi müzemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bir Aydınlı olarak bugüne kadar müzemizi ziyaret edemeyen tüm vatandaşlarımızı Aydınımıza, müzemizi gezmeye ve Adnan Menderes’i tanımaya davet ediyorum” dedi.

“İnsanları etkiliyor”

Müzenin ziyaretçilerini etkilediğini ifade eden ziyaretçilerden Necmettin Tarlan; “Emekli lise müdürüyüm. İstanbul’dan geliyorum. Aslen bu bölgedenim ama ilk defa burayı ziyarete geldim. Öncelikle geçmişte bu ülkeye 10 yıl gibi uzun bir süre hizmet etmiş eski başbakanlardan Adnan Menderes adına bu müzeyi yapanlara teşekkür ediyorum. Görünüşü çok güzel, hemen Muğla yolu üzerine de yapılmış Çakırbeyli’de. Belki Adnan Menderes’e daha güzel şeyler layık ama bu da çok güzel olmuş. Dışarıdan görünümü fevkalade güzel. Yani insanları etkiliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum Türk halkı olarak” dedi.

“Misafirlerimi ilk getirdiğim yer burası”

Nostaljik eşyalar ile o dönemleri yaşadıklarını belirten İbrahim Birben ise “Bu benim ikinci gelişim. Ailemle beraber geliyoruz. Genelde dışarıdan misafirlerimiz geldiğinde ilk getirdiğim yer neredeyse burası oluyor. Her geldiğimizde de ailemize tanıtmaya çalışıyoruz. Merhum Adnan Menderes için yapılmış, tanıtımı güzel bir müze olmuş. Detaylar çok güzel ama çok okumak gerekiyor. İçeride okunacak çok fazla eser var. Yani hepsini okumaya kalksak günümüzün tamamını alır diyebilirim. Nostaljik eşyaları görmek için geliyoruz ama tabi okusak daha iyi olur” dedi.

“Gelecek nesillere tanıtmalıyız”

Adnan Menderes gibi devlet büyüklerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayarak, öğrencileri ile birlikte müzeyi gezmeye geldiklerini ifade eden Eskihisar Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Rukiye İlter de “Hafta sonu öğrencilerimle Adnan Menderes Müzesi’ne gezi planladık. Öncelikle bulunduğu yer gezdik ve çok beğendik, çok ferah. Adnan Menderes’in gözünden de görmüş olduk böyle bir ortamı. Rehber eşliğinde müzenin iç kısmını da gezdik. Öğrencilerim de memnun kaldılar. Gelecek nesillerin Adnan Menderes ve onun gibi büyüklerimizi de tanımaları gerekiyor gerçekten. Bu müze de, gelecek nesilleri bilgilendirici en güzel ayrıntılarıyla birlikte işlenmiş. Hayatı, yaptıkları, eserleri, dünya gözünden kim ne düşünmüş, hepsine tanık olduk burada. Öğrencilerimin de memnun kaldığını ve bilgilendiklerini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Haftanın 6 günü ziyarete açık olan müzede özellikle hafta sonları yoğunluk oluşurken, öğrenci grupları da sık sık müzeyi ziyaret ederek Adnan Menderes’i tanıyor.