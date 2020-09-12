Adı gibi tadıyla da Samsun sınırlarını aşan lezzet : Bafra Pidesi

Samsun'un Bafra ilçesinde yüz yıllardır maharetli ustaların ellerinde yoğrularak şekillenen Bafra Pidesi, adı gibi tadıyla da tüm ülkede üne kavuştu.

Samsun'un Bafra ilçesinde yüz yıllardır maharetli ustaların ellerinde yoğrularak şekillenen Bafra Pidesi, adı gibi tadıyla da tüm ülkede üne kavuştu.“Coğrafi işaret" tesciline de sahip lezzetler arasında yer alan Bafra Pidesi, ince hamuru, gevrekliği, pişirilişi, yapılışında kullanılan doğal tereyağı ve peyniri, özel olarak hazırlanan kıymalı harcıyla diğer pidelerden ayrılıyor.

Pide salonlarında müşterilere sunulmasının yanı sıra yöre insanının pazar kahvaltılarının da vazgeçilmezleri arasında yer alan Bafra Pidesi, bölgenin yemek kültüründe önemli bir yer tutuyor. Bafra Pidesi, düğünlerden cenazelere, askere uğurlama törenlerinden özel davetlere kadar sofralarda yerini alıyor.



Samsun’un Bafra ilçesi ile özdeşleşmiş yüz yıllardır bilinen ve nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşan, kültürel birikimi asırlardır devam eden kuru ve şerbetsiz bir tatlı olan Nokul'dan adını alan ve İstanbul – Küçükçekmece’de bulunan Nokul Bafra Pidesi & Köfte, Bafra'nın dünyaya ün salmış lezzetli ve geleneksel ürünü Bafra Pidesi'ni ve Karadenizin en özel pidelerini misafirlerine sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar bu lezzeti tatmak için buraya geliyor diyen 'Nokul - Bafra Pidesi & Köfte İşletme Sahibi Fatih Aşcı "Bafra pidesinin lezzeti ve yöredeki öneminden dolayı ayrı bir yeri var. Buraya gelenler rahatlıkla kendilerini yörede gibi hissedebiliyor. Yine karadenizli hemşerilerimiz, karadeniz pidelerinin tamamını en özel ve lezzetli şekliyle burada bulabiliyorlar " dedi.