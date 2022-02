‘Adı Aylin’ seyirciyle buluşuyor

Ayşe Kulin’in 100’ün üzerinde baskı yapan ve 80’e yakın ülkede yayınlanan en başarılı romanlarından “Adı Aylin”, tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Amerikan Ordusu’ndan barış nişanına sahip bir psikiyatrist olan Aylin Devrimel Radomisli Cates’in gerçek hayat hikayesi ve sır perdesi hala aralanmayan ölümünü anlatan ‘Adı Aylin’, To Be House Of Production yapımcılığı ile tiyatro sahnesine taşınıyor.

Hikayesi ile buluştuğu herkesi etkileyen esere adını veren Aylin karakterine başarılı oyuncu Tuba Ünsal hayat verirken; oyunun kadrosunda Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel, Hande Subaşı, Ali Yoğurtçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Korhan Başaran, Kağan Uluca ve Sedat Can Güvenç gibi isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Doğu Yaşar Akal’ın oturduğu ve oyunculara sahnede 12 kişilik bir dans ekibinin de eşlik edeceği “Adı Aylin”de, ekibin dans koreografisinin altında, eserin oyuncu kadrosunda da yer alan New York’un ünlü koreografı ve Company RAu’nun artistik direktörü Korhan Başaran’ın imzası bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2020/2021 sezonunda desteklediği oyunlar listesinde yer alan, Turkcell’in iletişim sponsorluğunda hayata geçirilen ‘Adı Aylin’, 16 Şubat Çarşamba akşamı Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşturacak.