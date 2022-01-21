Adele konserlerini iptal etti, gözyaşları içinde özür diledi

ABD’de vereceği konserleri merakla beklenen İngiliz şarkıcı Adele, ekibinin büyük bir kısmının korona virüse yakalanmasının ardından konserlerini iptal etti. Bu kararı sosyal medya hesabından açıklayan ünlü şarkıcı, gözyaşları içinde sevenlerinden özür diledi.

Ünlü İngiliz şarkıcı Adele, ABD’nn Las Vegas kentinde vereceği konserlerini iptal etti. Las Vegas’taki ilk konserine 24 saat kala iptal kararı alan ünlü şarkısı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gözyaşları içinde hayranlarından özür dileyen Adele, “Özür dilerim, ’Çok üzgünüm ama gösteri hazır değil. Ekibimin yarısı Covid’e yakalandı. Prodüksiyonu kurtarmak için 30 saattir uyumadım ama zamanım kalmadı’’ dedi.

Konser için Las Vegas’a gelen sevenlerine seslenen Adele, “Özür dilerim. Çok üzgünüm ve utanıyorum. Seyahat eden herkes için üzgünüm. Tüm tarihleri yeniden organize edeceğiz. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz ve konserleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

Caesars Palace Colosseum’da 16 Nisan’a kadar toplam 24 konser vermesi beklenen Adele’in ilk konserinin bugün yapılması planlanmıştı. Kasım ayının sonunda açıklanan konser planı kapsamında Adele hafta sonları ABD’li hayranları ile bir araya gelecekti. Bilet fiyatları 85 dolar ila 685 dolar arasında değişen her bir konserden 500 bin dolar kazanması beklenen Adele’in biletleri 6 saatte tükenmişti. Adele’in bugünkü konseri, 5 yıl sonra ilk canlı konser olması bakımından önem taşıyordu.