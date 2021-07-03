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Adanalılar Pinhani konserine akın etti

Adana’da yeni normalleşme sürecinde düzenlenen Pinhani konserine vatandaşlar akın etti.

Kültür Sanat 03.07.2021, 20:50
Adanalılar Pinhani konserine akın etti

Adana’da yeni normalleşme sürecinde düzenlenen Pinhani konserine vatandaşlar akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın 1 Temmuz yeni normalleşme süreci açıklamasında yer alan gece 24:00’a kadar sürecek canlı müzik ve konserlerin serbest olmasının ardından Adana’da Seyhan Belediyesi yaz konserlerini başlattı. Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde Pinhani Grubu’nun sahne aldığı ve ‘Elbet Bir Gün Buluşacaktık’ başlığıyla düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikte Pinhani, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seyircisiyle birlikte söyledi.
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