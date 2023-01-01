Adanalılar 2023 yılı yerine 2024 yılı heyecanını paylaştı

Adana’nın Kozan ilçesinde esnaflar Adana’nın farklılıkların kenti olduğunu ifade ederek yeni yılda 2023 yılını değil, 2024 yılı heyecanı yaşadıklarını kaydetti.

Kozan ilçesinde düzenlenen yılbaşı eğlencelerinde esnaflar 2023 yılı yerine 2024 yılı süslemeleri ile farklı bir yeni yıl eğlencesi düzenledi. Adanalılar yeni yıl eğlencelerinde doyasıya eğlenirken 2023 yılını büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti. Vatandaşlardan Ali Tutar Adana’nın farklılıklar kenti olduğunu ifade ederek tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken biz 2024 yılını kutluyoruz” dedi.

Esnaflardan Veysel Şakir günler öncesinde 2024 yılının heyecanın ilçede yaşandığını kaydederek biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken bizler 2024 yılını kutluyoruz. Huzur içinse neşe içinde ilimizde güzel bir sene diliyorum” dedi.

Yeni yılda eğlencenin tadını çıkaran vatandaşlar 2024 yılı için geri sayım yaparak renkli görüntüler oluşturdu.