Adana’da Lezzet Festivali heyecanı sürüyor

6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne yurt içi ve yurt dışından binlerce insan akın etti. Kebap dumanları gökyüzünden görüntülendi.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen ve bu sene teması ’Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak’ olarak belirlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, dün Merkez Park’ta başladı. Bugün de festival alanına ise hem yurt içi hem de yurt dışından insanlar akın etti.

Festivalde kebaba, şırdana ve kente özgü sokak lezzetlerine yoğun ilgi gösterilirken, festival hem esnafı, hem de vatandaşları memnun etti. Kebap dumanları ve festival alanı havadan görüntülendi.

“Herkes çok memnun”

Kebapçı Cihangir Korkmaz, festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, “Festivali herkes beğendi. Her şey çok güzel. Esnaf memnun, insanlar memnun, festivali düzenleyenler memnun. Herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

“Herkes akın akın geliyor”

Festivalde stant açan metrelik Piton Döner’in kaşifi ve sahibi Mehmet İkram Taş, “Herkes festivale akın akın geliyor. İnsanlar çok memnun, esnaf çok memnun. Piton döneri de herkes çok beğendi. İlk kez yiyenler bir porsiyon daha istiyor” dedi.

“İmkanı olan herkes gelmeli”

Eskişehir’den festivale gelen Tuğba Aktay, “İmkanı olan herkes buraya gelmeli. Çok güzel bir festival. Geçen senelerde de ben festival için Adana’ya geliyordum. En gözde yemek tabi ki kebap ama diğer lezzetleri de tattım” ifadelerini kullandı.