Adana’da Kardeş Koroları Konseri düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kardeş Koroları Konseri düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Adana Öğretmenler Korosu ve İskenderun Belediyesi Musiki Derneği’nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle birlikte gerçekleştirdiği Kardeş Korolar Konseri, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar, davetlilerin ve Adanalıların katıldığı kardeş Korolar Konseri’nde Adana Öğretmenler Korosu’na Faik Kasapoğlu, İskenderun Belediyesi Korosu’na ise M. Fatin Bereketoğlu şeflik yaptı.

Katılımcıların ve Adanalıların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Başkan Zeydan Karalar, “Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürümeye devam. Adanalılar olarak ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk’e Milli Mücadele hissini, ilhamını vermekle de gururlanıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, işgale gelen düşman gemilerini seyrederken ‘Geldikleri gibi giderler’ demiştir. O andan itibaren de Anadolu’ya geçip Milli Mücadeleyi başlatmak ister ve onu ilmik ilmik işler" dedi. "Dünya tarihini okuyan bir insanım ve dünyada Atatürk’e benzer bir lider daha yok" diye devam eden Zeydan Karalar, "Bu da Allah’ın bize lütfu. Onun kıymetini sonsuza kadar bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Zeydan Karalar, Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Geçit Töreni’ne de katıldı.

Ceyhan ilçesinde öğretmenlerden oluşan bisikletçiler grubu Cey-Bis, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem’den alıp getirdiği Türk bayrağını, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde Başkan Zeydan Karalar’a teslim etti. Başkan Zeydan Karalar bayrağı öperek teslim aldı.