Adana’da Bangladeş mutfağı tanıtıldı

Adana’da Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliği’nin ’Bangladeş Yemek Günleri’ çerçevesinde düzenlediği basın etkinliğinde ülkeye özgü yemekler tanıtıldı.

Hiltonsa Otel’de düzenlenen etkinlikte konuşan Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, "Bangladeş dilinde ’Kalbe giden yol mideden geçer’ anlamına gelen bir atasözü var. Eğer bir insanı mutlu etmek istiyorsanız, onu güzel yemeklerle doyurmanız gerekir. Biz de Türk insanının kalbine yemeklerimizle girmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Mannan, Türk ve Bangladeş mutfağının benzer ve farklı özelliklere sahip olduğunu belirterek Bangladeş’in balık ağırlıklı bir mutfak kültürüne sahip olduğunu, Türk damak tadının ise et üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Büryan, kebap gibi yemeklerin benzer olduğunu söyleyen Mannan, kendilerinde baklava olmadığını Bangladeş’in en ünlü tatlılarından ’Rasmalai’nin de ülkelerine özgü bir tatlı olduğunu söyledi.

İki ülke arasında yemek kültürü dışında da benzerlikler bulunduğunu kaydeden Mannan, bunun dışında iki ülkenin de pek çok ortak kelimeye sahip olduğunu ve ülkeler arası hızla artan ekonomik ve ticari ilişkilerin bulunduğunun altını çizdi.

Konuşmanın ardından Dubai’den gelen konuk şefler Mia Mdmamun ve Mia Habib hazırladığı yerel yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu.

2 gün sürecek Bangladeş Yemek Günleri etkinliği daha sonra Mersin’de de devam edecek.