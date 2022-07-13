banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Benzine büyük indirim geliyor
Benzine büyük indirim geliyor
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Saniyede 140 litre su tüketiliyor
Saniyede 140 litre su tüketiliyor
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu

Adana’da ‘15 Temmuz’ fotoğraf sergisi açıldı

Adana’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle “15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Kültür Sanat 13.07.2022, 12:46
Adana’da ‘15 Temmuz’ fotoğraf sergisi açıldı

Adana’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle “15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Adana Müzesi’ndeki serginin açılışını gerçekleştiren Adana Valisi Süleyman Elban, fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Etkinlikte açıklama yapan Vali Elban, hain darbe teşebbüsünün milletin hafızasında daima canlı kalması gerektiğini vurgulayarak, “Gelecek nesillere bu yaşanan hainliğin gösterilmesi ve bunlardan ders alınması, milletimizin fedakarlığını, gösterdikleri cesareti, hainlere karşı dimdik ayakta olduğumuzu göstermesi açısından sergimizi açıyoruz. İnşallah böyle bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalınmaması için hem burayı gezenler buradan belli şeyler görürler hem de bir daha böyle bir şeye fırsat verilmemesi için insanımızın uyanık olmasına vesile olur diye temenni ediyorum” diye konuştu.

Açılışa İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kent protokolü ve ikiz şehitler Ahmet-Mehmet Oruç’un (25) babası Hacı Ali Oruç katıldı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu