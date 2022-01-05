Adana’da 100. yıl coşkusu

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kentte düzenlenen programlarla kutlandı. 3 bin 628 metrelik Türk bayrağı kent içerisinde dolaştırılırken, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı askerler de iki helikopterle "Üzüm salkımı" gösterisi sergiledi.

5 Ocak Meydanı’nda başlayan törenin ardından Büyüksaat ile Ulu Cami minaresi arasına Türk bayrağı asıldı. Ardından da bir manga asker tarafından saygı atışı yapıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından katılımcılar yürüyerek İstasyon Meydanı’na geçti. Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının da okunduğu törende konuşan Vali Süleyman Elban, vatandaşların kurtuluş bayramını kutladı. Elban, “Çukurova’nın her tarafında emsalsiz bir mücadele başladı. Verilen bu kahramanca mücadelenin sonunda düşman artık pes etmek, havlu atmak zorunda kaldı. Milli Mücadele’nin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aman dileyip barış, ateşkes talebinde bulundular. 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşması’yla Fransızlar Adana’dan çekilmeyi kabul ettiler. 5 Ocak 1922 tarihi itibariyle yani 100 yıl önce bugün Adana’mız tam olarak bağımsızlığına, hürriyetine kavuşarak düşman işgalinden kurtulmuştur. Adana’nın her bir köşesinde o dönemde yaşanan mezalimleri ve atalarımızın verdiği kahramanlık mücadelesini gördükçe, mücadelenin büyüklüğünü anladıkça hakikaten gururlanıyoruz. İnşallah biz de onların vermiş olduğunu bu destansı mücadeleye layık oluruz ve Adana’mızı onlar nasıl kurtarıp bize teslim etmişse biz de onların emanetlerini yüceltmek için elimizden geleni yaparız” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, “Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, geçmişini bilmeyen toplumlar, geleceği dizayn edemezler. Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1. Dünya Savaşı sonrasında Adana’ya gelip yaptığı toplantılar sonrasında, kendisine Adanalıların verdiği cevap çok önemlidir. Adanalılar, ‘Paşam doğduğumuz bu topraklarda ölmesini de biliriz. Fakat öldürmeden de ölmeyiz. Bütün maddi ve manevi varlıklarımızla emrinizdeyiz. Kanımızı ve canımızı da vermeye hazırız. Yeter ki bu kutsal toprakları düşman çizmelerine çiğnetmeyelim’ demiştir. Mustafa Kemal Atatürk de, toplantı yaptığı odada ‘Evet bu topraklarda düşman çizmesi gezemeyecek ve bu millet esir olmayacaktır’ demiştir” ifadelerini kullandı.

"Üzüm salkımı" gösterisi

Törende Jandarma Genel Komutanlığı merasim bölüğü gösteri sunarken mehteran takımı da konser verdi. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı askerler de iki helikopterle gösteri yaptı.

Pozantı’dan bisikletli sporcular tarafından ‘Atatürk’ün Mücahitlerinden Adana’ya’ isimli düzenlenen etkinlikle taşınan Türk bayrağı Vali Elban’a teslim edildi.

Kutlamada, 100 yaşındaki Makbule Celil, döneme ait Türk bayrağını iki ilkokul öğrencisine verdi. Şiirlerin okunduğu törende, 100 kişilik halk oyunları gösterisi yapıldı. Vali Elban ve katılımcılar, kutlamalar kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

3 bin 628 metrelik Türk bayrağı öğretmenler, öğrenciler ,sporcular ve antrenörler tarafından kent içerisinde dolaştırıldı. Bu anlar ise renkli görüntülere sahne olurken tarihi Taşköprü üzerinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı askerler de iki helikopterle "Üzüm salkımı" gösterisi sergiledi.