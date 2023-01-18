Adana tarihinde ilk müzayedesine hazırlanıyor

Bodrum Müzayede Türkiye’nin farklı illerinde yaptığı müzayedelerine bir yenisini daha ekledi. Tarihinde ilk kez bir müzayedeye ev sahipliği yapacak Adana’da müzayede sayılı günler kala vatandaşların heyecanı ve merakı arttı. Yapılacak müzayedeye ilginin çok yoğun olduğunu belirten Bodrum Antikacılar Derneği ve Bodrum Müzayede Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Ay, “Kültürüyle, havasıyla, insanıyla görkemli diyar Adana’da yeni bir akım başlayacak. Katkılarından dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Türkiye’nin farklı illerinde ve sosyal medya üzerinden yaptığı müzayedelerle adından sıkça söz ettiren Bodrum Müzayede, Adana tarihi için bir ilke imza atıyor. Tarihinde ilk kez bir müzayedeye ev sahipliği yapacak olan Adana’da, antika severler müzayede gününü sabırsızlıkla bekliyor. Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın katkılarıyla 75’inci Yıl Sanat Galerisi’nde düzenlenecek olan müzayede Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Bodrum Antikacılar Derneği ve Bodrum Müzayede Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Ay ve Bodrum Müzayede Sanat Direktörü Yalçın Dümer’in keyifli sunumuyla yapılacak olan müzayedede Vintage, Retro, Osmanlı gibi antika eserler açık arttırmaya çıkacak.

Şimdiden ilgi çok

Müzayedeye sayılı günler kala ilginin arttığını belirten Ay, “Biz çok heyecanlıyız, Adana tarihinde bir ilki yapıyoruz. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Çok ilginç ve çok değerli ürünler var. Keyifli bir müzayede olacak” dedi.