Adana, Akdeniz Festivali ile müziğe doyacak

Akdeniz Festivali, birbirinden güzel konserlerle Adana’yı müziğin ve dansın çekim merkezi haline getirecek.

Türkiye’nin kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial’ın iş birliği ile 13 Ekim’de başlayan ve 16 Ekim’e kadar sürecek olan Akdeniz Festivali, Mavi Su Aqualand’de gerçekleştiriliyor. Dün başlayan festivalde Sefo, Sena Şener, Perdenin Ardındakiler ve The Madcap sahne aldı. Bugün de Reynmen, Emir Can İğrek ve Köfn festivale katılanlara müzik ziyafeti yaşatacak.

Festival, 15 Ekim’de Haluk Levent, Melek Mosso ve lvbel C5 konserleriyle devam edecek. Festivalin son günü olan 16 Ekim’de ise Hayko Cepkin, Dolu Kadehi Ters Tut, Güneş ve Özge Fışkın müzikseverlere keyifli anlar yaşatacak.

Sınırsız müzik ve eğlencenin yaşanacağı festivalin biletleri www.biletinial.com üzerinden satışa sunuldu.