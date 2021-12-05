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Adalet Dergisi’nin 67’nci sayısı yayımlandı

Adalet Bakanlığı tarafından yılda iki defa yayımlanan Adalet Dergisi’nin 67’nci sayısı okuyucularıyla buluştu.

Kültür Sanat 05.12.2021, 16:29
Adalet Dergisi’nin 67’nci sayısı yayımlandı

Adalet Bakanlığı tarafından yılda iki defa yayımlanan Adalet Dergisi’nin 67’nci sayısı okuyucularıyla buluştu.

Adalet Bakanlığı tarafından yılda 2 defa yayımlanan Adalet Dergisi’nin 67’nci sayısı okuyuculara sunuldu. 148 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin en köklü hakemli dergilerinden olan Adalet Dergisi, hazırladığı dosyalarla yargı camiası

tarafından yakından takip ediliyor. Doğrudan hukuk uygulayıcılarına hitap eden dergi, teorik metinleri uygulayıcıların kullanımına sunuyor. Geçtiğimiz sayısı “Yapay Zeka ve Hukuk” konusunda kapsamlı bir dosya ile hazırlanan derginin 67’inci sayısı da okuyucularıyla buluştu. Hukuk alanındaki farklı konularla ilgili makalelerin yer aldığı derginin yeni sayısına www.adaletdergisi.adalet.gov.tr adresinden erişilebilme imkanı sunuldu.

İki duayen hukukçunun makalelerine yer verildi

Akademisyenler, yargı mensupları ve avukatların kaleme aldığı yazıların yer aldığı dergide, hukuk hafızasının oluşması için 1873’ten sonraki arşivinden seçilen eserlere de yer verildi. Derginin son sayısında hukuk hayatına önemli katkılar sunan eski hakim Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay’a ait “Islah/Reform” başlıklı makale ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ilk mezunlarından olan, aynı üniversitede rektörlük ve dekanlık görevlerinde bulunan Prof. Dr. Hüseyin Cahit Oğuzoğlu’na ait “Eski ve Yeni Telâkkilere Göre Hükmî Şahsiyet” başlıklı makaleler yayımlandı.

Dergiye ayrıca birçok akademisyen, hukukçu ve avukat da yazılarıyla destek oldu. Prof. Dr. Abdurrahman Saygılı ve Av. Kübra Nur Akça “6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Sözlü Yargılama Hükmünün Adil Yargılanma Hakkı İle Olan Rabıtası” başlıklı yazıyı ortak kaleme alırken, Doç. Dr. Emete Gözügüzelli ise “Uluslararası Hukuk Ve Maraş (Varoşa) Vakıfları” başlıklı yazısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Maraş bölgesinde yer alan vakıflara ait mülkiyet meselesi ile ilgili tespitlerde bulundu. Dergide Doç. Dr. Hakan A. Yavuz’un “Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kovuşturmaya Alternatif Yöntemler” (Alternatives to Prosecution in Turkish Criminal Procedure Law), Dr. Hacı Ali Açıkgül’ün “İnsan Hakları ve İslami Perspektiften Göçmenlerin Hakları” (Rights of Migrants From Islamic And Human Rights Perspective), Dr. Öğr. Üyesi Çiler Damla Bayraktar’ın “Şüpheli Ve Sanığın Dış Beden Muayenesi Ve Vücudundan Örnek Alınması Tedbirlerinin Uygulanması Konusunda Tartışmalı Hususlar”, Arş. Gör. Mehmet Zahid Yener’in “Sosyal Medya Paylaşımlarının Boşanma Davasına Etkisi”, Arş. Gör. Coşkun Çaldağ’ın “Resmi Vasiyetnamenin Düzenlenme Biçimleri, Vasiyetçi İçin Özel Durumlar Ve Resmi Vasiyetnamenin Geri Alınması”, Arş. Gör. Burak Taş’ın “Düzenleyeni Tarafından Cirosu Yasaklanmış Kambiyo Senetlerinde Güveni Kötüye Kullanma Suçu” başlıklı yazıları da yer aldı.

1873’ten beri yayımlanıyor

Ceride-i Mehakim adıyla 1873 yılında yayın hayatına başlayan Adalet Dergisi, Ceride-i Mehaki-i Adliye, Ceride-i Adliye, Adliye Ceridesi ve Adliye Dergisi isimleri ile yayınlarını sürdürdü. 1946 yılından itibaren Adalet Dergisi adıyla yayımlanan derginin tüm arşivinin derleme çalışması tamamlanarak, internet sitesinde ilk yüzyılı açık erişim olarak okuyucularının ilgisine sunuldu.

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